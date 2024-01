Πολιτισμός

Αγιά Σοφιά: “Αλμυρό” εισιτήριο για τους τουρίστες

Πόσο θα κοστίζει για τους αλλοδαπούς τουρίστες και μόνο, η είσοδος στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που ο Ερντογάν μετέτρεψε πάλι στα τζαμί.

-

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Ερσόι, ανακοίνωσε την επιβολή εισιτηρίου εισόδου για την Αγία Σοφία ορίζοντας το αντίτιμο στα 25 ευρώ το άτομο για τους αλλοδαπούς τουρίστες, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.



Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα και με όσα μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ολοκλήρωσε το διαχωρισμό των εισόδων για εκείνους που θα εισέρχονται στο μνημείο ως προσκυνητές και εκείνους που θα το επισκέπτονται για πολιτιστικούς-τουριστικούς σκοπούς. Η είσοδος για τους αλλοδαπούς που θα εισέρχονται στο ιστορικό τέμενος για τουριστικούς σκοπούς ανέρχεται στα 25 ευρώ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου: "στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και προστασίας του μνημείου που ξεκίνησε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Ερσόι προβλέπεται η εγκατάσταση εκδοτηρίου εισιτηρίων σε συγκεκριμένο μέρος που έχει ήδη προετοιμαστεί για τους επισκέπτες και θα τεθεί σε λειτουργία στις 15 Ιανουαρίου. Επιπλέον έχει γίνει η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς καθώς και συστημάτων ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας κατά μήκος της διαδρομής περιήγησης στα αξιοθέατα του τεμένους".



Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι: "Οι υπήκοοι της Τουρκικής Δημοκρατίας που θα επισκέπτονται για σκοπούς θρησκευτικής λατρείας το τέμενος θα συνεχίσουν να εισέρχονται δωρεάν από την προβλεπόμενη για αυτό το λόγο είσοδο".



Στα δημοσιεύματα επισημαίνεται ότι oι εργασίες καθαρισμού και προστασίας των μαρμάρινων καλυμμάτων και των ξύλινων κιγκλιδωμάτων στον όροφο της στοάς του τεμένους πραγματοποιήθηκαν από συντηρητές κατόπιν της έγκρισης και επίβλεψης της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής. Με την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των επισκεπτών τονίζεται ότι δεν θα σχηματίζονται πλέον μεγάλες ουρές στο ιστορικό τέμενος.



Σημειώνεται δε, ότι με ένα ειδικό σύστημα ακουστικών και μέσω ενός QR code οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το μνημείο σε 23 γλώσσες σε ένα ήσυχο περιβάλλον χωρίς να ενοχλούν τους πιστούς που θα προσεύχονται σε αυτό. Τα πρακτορεία που επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήρια πρέπει να εγγραφούν μέσω της φακέλου "Agency Login" στην ιστοσελίδα www.dexxmuseums.com.

