Συνταγές

Carrot cake από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Εξαιρετικά γευστικό το γλυκό που μας προτείνει ο Νικόλας Καρβέλας, μέσα από την εκπομπή “I LOVE Σου Κου”.

Μια εξαιρετική συνταγή για carrot cake μας πρότεινε και μας έδειξε βήμα - βήμα την Κυριακή, ο Νικόλας Καρβέλας, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

Ο Νικόλας Καρβέλας μιλώντας με την Μπέτυ Μαγγίρα κατά την προετοιμασία του γλυκού, είπε ότι το κέικ καρότου είναι ιδιαίτερα γευστικό, ενώ μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μικρά μυστικά που απογειώνουν το τελικό αποτέλεσμα που «τρελαίνει» κάθε ουρανίσκο.

Υλικά για το Carrot cake του Νικόλα Καρβέλα:

4 αυγά,

290 γραμμάρια χυμός πορτοκάλι,

290 γραμμάρια ηλιέλαιο,

400 γραμμάρια ζάχαρη καστανή,

1 κουταλιά του γλυκού κανέλλα σκόνη,

1/4 κουταλιά του γλυκού γαρύφαλλο,

100 γραμμάρια καρύδια,

100 γραμμάρια σταφίδες,

2 βανίλιες,

200 γραμμάρια καρότο,

500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του,

20 γραμμάρια μπέικιν πάουντερ.

Υλικά για το frosting:

500 γραμμάρια τυρί κρέμα,

400 γραμμάρια ζάχαρη άχνη,

200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου,

2 βανίλιες.

Παρακολουθηστε το βίντεο με την εκτέλεση της συνταγής από τον Νικόλα Καρβέλα: