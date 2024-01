Πολιτική

Αιγιαλός - TikTok: Η παραλία, ο Χατζηδάκης και η... θεία η Λία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του "τσάρου της οικονομίας" στο TikTok με τις αλλαγές στην αξιοποίηση του αιγιαλού και το "χιουμοριστικό" μήνυμα στο τέλος του βίντεο.

-

Σε ανάρτηση του στο TikTok, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρεται στις αλλαγές που σχετίζονται με την χρήση του αιγιαλού και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με βάση την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία που πέρασε από την Βουλή, ενώ στο τέλος του βίντεο υπάρχει και « υλικό από τα παρασκήνια υλικό από τα παρασκήνια » με τον Υπουργό να παραφράζει στίχους από το δημοφιλές τραγούδι του συγκροτήματος Ημισκούμπρια. με τον Υπουργό να παραφράζει στίχους από το δημοφιλές τραγούδι του συγκροτήματος Ημισκούμπρια.

Στην ανάρτηση του, ο Κωστής Χατζηδάκης εμφανίζεται στο βίντεο να λέει προς τους πολίτες, «Το θυμάστε το «κίνημα της πετσέτας» πέρσι το καλοκαίρι στις παραλίες; Οι άνθρωποι είχαν δίκιο στα περισσότερα. Με το μπάχαλο που γινόταν με τη δημόσια περιουσία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και τώρα πάμε να το αντιμετωπίσουμε! Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές; Εισάγουμε τις «Απάτητες Παραλίες» σε περιοχές Natura, στις οποίες δεν θα επιτρέπονται καθόλου ομπρελοκαθίσματα. Από εδώ και πέρα, όλοι οι διαγωνισμοί παραχώρησης για παραλίες θα γίνονται ηλεκτρονικά και κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομικών, για να προχωρούν γρήγορα και με διαφάνεια. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις για όσους μισθώνουν παραλίες. Πχ τακτικός καθαρισμός, ντους, πρόσβαση στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Αξιοποίηση πια των νέων τεχνολογιών: Drones για να ελέγχει τις παραβάσεις το Δημόσιο, αλλά και ειδικό app στα κινητά για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις καταγγελίες τους οι πολίτες. Αυστηροί και οργανωμένοι έλεγχοι, με τσουχτερά πρόστιμα και σφράγιση των επιχειρήσεων που παρανομούν». Αμέσως μετά, με εμφανώς χαλαρότερη διάθεση ο Κωστής Χατζηδάκης... ρίχνει το σύνθημα, με παράφραση του στίχου από τα Ημισκούμπρια και το τραγούδι Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία», λέγοντας «Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία! Με τη θεία τη Λία, με μαγιό και ησυχία!»