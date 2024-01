Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της εβδομάδας και οι αλλαγές (βίντεο)

Ζώδια

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

Ζωδιακά είμαστε σε μια περίοδο ανάλογη με τις καιρικές συνθήκες που εναλλάσσονται, είπε η Λίτσα Πατέρα συνομιλώντας με την Μπέττυ Μαγγίρα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Συνεχίζοντας η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ότι «Η Αφροδίτη που σημαίνει χαρά, διασκέδαση και γλέντια είναι εδώ, πάει όμως και με τον Ποσειδώνα και κάνουμε κανένα λαθάκι. Ο Αιγόκερως που σχετίζεται με τα κράτη, μας δείχνει ότι γίνονται πάρα πολλά, έχουμε όμως και καλές όψεις. Ο Άρης που είναι η δράση και ο θεός του πολέμου, θα φέρει κινήσεις και εξελίξεις στις εμπόλεμες περιοχές, αλλά και εξελίξεις πχ. σε νομικά θέματα που έχουν πάρει τον δρόμο τους».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «Ο Ήλιος που είναι οι κυβερνώντες, αγγίζει τον Πλούτωνα και μπαίνουν και οι δύο στον Υδροχόο, φέρνοντας ριζικές αλλαγές που αλλάζουν πράγματα προς το καλύτερο, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά θα υπάρξει μια βαβούρα και αντιδράσεις σε αυτές και θα τις δούμε».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

