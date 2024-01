Πολιτισμός

Ημέρα Διασώστη: ο ΕΕΣ στο πλευρό των πολιτών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει την αξία της προσφοράς των Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του προς την ελληνική κοινωνία.

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Ημέρα «Θυσίας του Διασώστη» (14/1), υπενθυμίζει σε όλους την αξία της προσφοράς των εθελοντών Σαμαρείτων – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τόσο στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κ.α.) όσο και στην παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Βίντεο με το έργο και τις δράσεις των εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Ε.Ε.Σ. :

Οι ακούραστοι εθελοντές του Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., έχοντας υποστεί μία μακροχρόνια, πρωτοποριακή και πολλές φορές επίπονη εκπαίδευση, διάρκειας σχεδόν δύο ετών, προσφέρουν από το 1931 υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διάσωσης και αποκατάστασης σε οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση έχει προκύψει στην Ελλάδα, βρισκόμενοι πάντοτε σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Πολιτείας. Παράλληλα, οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ. πραγματοποιούν συνεχείς καινοτόμες εκπαιδεύσεις ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε απόλυτη ετοιμότητα να επέμβουν με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν όπου και όποτε χρειαστεί. Ταυτόχρονα, πιστοί στο ανθρωπιστικό τους καθήκον και τις επτά (7) θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τον Ερυθρό Σταυρό, προσφέρουν υψηλού επιπέδου υγειονομικές καλύψεις σε μεγάλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, επεμβαίνοντας σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

Μεγάλη εκπαιδευτική άσκηση εθελοντών Σαμαρείτων-Διασωστών και Ναυαγοσωστών στα Καλάβρυτα

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και άκρως παραγωγική ήταν η μεγάλη εκπαιδευτική άσκηση που πραγματοποίησαν σαράντα (40) εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το διάστημα 12-14 Ιανουαρίου, στα Καλάβρυτα. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους σε ποικίλα σενάρια διάσωσης, όπως έρευνα, διάσωση και ασφαλή μεταφορά αγνοουμένου σε απομακρυσμένο και δύσβατο ορεινό σημείο, διάσωση σε ορμητικά νερά, χειρισμός σχοινιών & συστημάτων διάσωσης, απάντληση υδάτων, έρευνα και διάσωση τη νύχτα, απεγκλωβισμό τραυματία από αυτοκίνητο με χρήση κοπτικών μηχανημάτων και μεταφορά του για διακομιδή σε νοσοκομείο κ.α.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητσοτάκης: Δεν θέλω να διχάσω, αλλά...

Δολοφονία - Νέος Κόσμος: "Γάζωσαν" τον 44χρονο με καλάσνικοφ (βίντεο ντοκουμέντο)

Αιγιαλός - TikTok: Η παραλία, ο Χατζηδάκης και η... θεία η Λία (βίντεο)