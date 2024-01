Κοινωνία

Κορωπί: Έκλεψε αυτοκίνητο από τη Γλυφάδα και συνελήφθη

Πώς οδηγήθηκε στα χέρια των Αρχών ο άνδρας. Τι εντοπίστηκε στην κατοχή του.

Δικογραφία εις βάρος 62χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων, σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Κρωπίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί κλοπή οχήματος κατά το διάστημα από το βράδυ της 11-01-2024 έως πρωινές ώρες της επόμενης μέρας από την περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο όμως εντοπίστηκε μετά από έρευνες αστυνομικών της 'Αμεσης Δράσης Αττικής, σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ακολούθως, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και σε παρακείμενη κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 επιπλέον οχήματα (3 αυτοκίνητα και 4 δίκυκλες μοτοσικλέτες), τα οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένα,

574 γραμμάρια κάνναβης,

δενδρύλλιο κάνναβης 70 εκατοστών,

κομμάτια πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

4 ρέπλικες όπλων (3 πιστόλια και περίστροφο),

133 φυσίγγια,

κενός γεμιστήρας πιστολιού,

2 σιδερογροθιές,

σπαθί τύπου κατάνα,

ξύλινο γκλοπ, ξιφολόγχη και 3 μαχαίρια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

