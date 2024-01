Κοινωνία

Τροχαίο στη Νίκαια με νεκρό 22χρονο

Ένα νεαρό παιδί έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νίκαια.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 το πρωί, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Αιτωλικού, όταν η μοτοσικλέτα του νεαρού συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

