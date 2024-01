Πολιτική

Κωνσταντοπούλου για γάμο ομόφυλων: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Τις «ανισότητες» που υπάρχουν σε πολλά πεδία της κοινωνίας προέταξε ως κύριο κοινωνικό ζήτημα αυτήν τη στιγμή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε επίσης στην Παιδεία και τη Δικαιοσύνη, αναφέροντας πως το νομοσχέδιο που έρχεται στη δεύτερη περίπτωση, «τα κάνει τρισχειρότερα, τορπιλίζει το κράτος δίκαιου».

Για τις γυναικοκτονίες ανέφερε πως, «έχουμε πάρα πολλές γυναικοκτονίες, από συντρόφους, πρώην συντρόφους, συγγενείς που ασκούν πάνω τους εξουσία ζωής και θανάτου, τις σκοτώνουν λόγω φύλου» και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως, «δεν στέλνει καθαρά μηνύματα», αφού «από τη μια προβάλει βίντεο για την έμφυλη βία, ενώ δεν απαντά στις επίκαιρες ερωτήσεις που του θέτουμε».

«Δεν έχουμε νομοσχέδιο, καλούμε τον πρωθυπουργό να καταθέσει το νομοσχέδιο και να το δούμε», είπε για τον γάμο των ομόφυλων και ξεκαθάρισε πως τόσο η ίδια όσο και οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, «είμαστε υπέρ του γάμου και της τεκνοθεσίας. Πιστεύουμε στην αρχή της ισότητας, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι».

«Σοκαρίστηκα με το ότι είναι “ok” ο Μητσοτάκης με το ότι υπάρχουν άνθρωποι στην ΚΟ που αμφισβητούν τα ανθρώπινα δικαιώματα», συμπλήρωσε σχετικά και σχολίασε πως, «τα δικαιώματα πάντα δεν είναι κάτι που δεν απασχολεί όλες τις κοινωνικές ομάδες, όμως τα δικαιώματα έτσι κατακτιούνται».

Σχετικά με τις γεννήσεις παιδιών είπε πως, «το δημογραφικό είναι άμεσα συνδεμένο με την υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια. Το σημαντικό είναι πως, κάθε παιδί που γεννιέται είναι χρεωμένο με 40.000».

Και αναφερόμενη στα μέτρα που θα πρότεινε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως αφενός πρέπει να γίνεται «έλεγχος στις τιμές και στον ανταγωνισμό», από την άλλη, δεν υπάρχει πολιτική ενίσχυσης των πολιτών, αλλά το υπονομεύει με φορολογία που είναι εξουθενωτική».

Κληθείσα να σχολιάσει τους δύο πρώην βουλευτές της που κράτησαν τις έδρες, παρά την ανεξαρτητοποίησή τους, χαρακτήρισε τη στάση τους «ανήθικη» κι έκανε λόγο για «υπεξαίρεση των εδρών, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πρεσβεύουμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη, από την άλλη καταχρώνται μία κατάσταση».

«Η Πλεύση δημιουργήθηκε για να έχει ο κόσμος επιλογή, την επιλογή ενός κόμματος που κάνει και λέει τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει με το ίδιο πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία», σχολίασε στο ενδεχόμενο «σύμπλευσης» με τον ΣΥΡΙΖΑ.

