Μητροπολίτης Κέρκυρας: Αν περάσει η τεκνοθεσία ομόφυλων θα αυξηθεί η εγκληματικότητα (βίντεο)

Συζήτηση στο "Πρωινό" για όσα είπε ο επικεφαλής της κερκυραϊκής εκκλησίας. Τι προέβλεψε για το θεσμό της οικογένειας.

Την εκτίμηση ότι εάν επιτραπεί νομοθετικά το δικαίωμα τεκνοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια θα αυξηθεί η εγκληματικότητα, εξέφρασε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, ο διακεκριμένος ιεράρχης, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει υποστηρικτής και συνεχιστής του θεολογικού έργου του αείμνηστου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου, σημείωσε κατά την τοποθέτησή του:

«Πρόκειται για μια κατάσταση χωρίς ηθικές αξίες. Δεν μεγαλώνουν φυσιολογικά, παιδιά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει οικογένεια που να προέρχεται από μια εκτροπή και παράλληλα να είναι φυσιολογική. Καθημερινά βλέπουμε τα έκτροπα τα οποία συμβαίνουν, σκοτώνονται παιδιά, αυξάνεται η εγκληματικότητα. Ποια θα είναι η ψυχολογία αυτών των παιδιών αφού επιτραπεί να δίνονται σε ομόφυλα ζευγάρια; Εκτίμησή μου είναι ότι η εγκληματικότητα θα αυξηθεί».

