Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Μαρινάκης: Όσοι σκέφτονται να καταψηφίσουν προτιμότερο είναι να απέχουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αλλαγές στα ΙΕΚ, οι αλλαγές στις υγειονομικές διοικήσεις, η επιστολική ψήφος και ''η αποχή'' ήταν τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

-

«Ψηφίζεται την Πέμπτη το ν/σ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εξήγησε ότι «με το νομοσχέδιο τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης» και τόνισε ότι επιδιώκεται οι ΣΑΕΚ να αποκτήσουν έναν εξαιρετικά διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στη διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο. «Στις σχολές ενσωματώνονται 130 νέοι οδηγοί κατάρτισης δηλαδή νέα προγράμματα σπουδών» είπε και πρόσθεσε ότι το ν/σ προβλέπει την ίδρυση 60 ΚΕΕΚ που είναι στοχευμένα θεματικά campuses όπως είναι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, το οποίο επισκέφθηκε πριν από λίγο καιρό ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Υπογράμμισε ότι τα ΚΕΕΚ θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ όλων των δομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι προχωρά η εφαρμογή του νέου νόμου επιλογής διοικήσεων με τη δημοσίευση της προκήρυξης για τους διοικητές των νοσοκομείων μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. «Η προκήρυξη αφορά συνολικά στην κάλυψη 152 θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε 95 νοσοκομεία στο σύνολο των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας».

Επεσήμανε ότι με τη δημοσίευση των δύο προκηρύξεων «τίθενται οι βάσεις για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις πνοής στο χώρο της υγείας οι οποίες αποτέλεσαν βασική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και προσωπική επιδίωξη του πρωθυπουργού.

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας ξεκινάμε από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας μια εμβληματική μεταρρύθμιση η οποία θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους φορείς του δημοσίου εφαρμόζοντας οριζοντίως τα αξιοκρατικά κριτήρια που θεσπίσαμε».

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε με αναφορά σε ένα τρίτο νομοσχέδιο λέγοντας ότι κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ του υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, η επιστολική ψήφος ως μέσο διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα.

«Με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και τη διευκόλυνση πρόσβασής τους στον εκλογικό διάλογο. Κυρίως καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους», είπε. «Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικρατείας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά με επιστολική ψήφο στις προσεχείς ευρωεκλογές», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι οι προωθούμενες διατάξεις παρέμειναν στη διαβούλευση για δύο εβδομάδες και τα σχόλια που διατυπώθηκαν ελήφθησαν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου, τόνισε επίσης ότι «η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου αποτελεί μία ιστορική τομή, μία ουσιαστικά προοδευτική μεταρρύθμιση, με στόχο την ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές».





Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασχολήθηκε ακολούθως με τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

«Εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», ως καταρχήν επιλέξιμες, όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν», είπε ο κ. Μαρινάκης αναφέροντας πως «αξίζει να επισημανθεί πως στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2023» λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων, όσο και με την πρόβλεψη προϋπολογισμού αποκλειστικά γι' αυτά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού λέγοντας:

«Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Νταβός της Ελβετίας για να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει ακόμα σε δημόσιες συζητήσεις για την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο και τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια συγκυρία αβεβαιότητας και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Παυλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός περι αποχής λέγοντας: « Η αποχή είναι κοινοβουλευτική στάση και το γνωρίζει ο κ. Σαμαράς ο οποίος στο σύμφωνο συμβίωσης είχε επιλέξει την αποχή».

«Ο πρώην Πρωθυπουργός διατύπωσε γνωστές απόψεις. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Εισηγείται τη νομοθετική παρέμβαση και ζητεί αρχικά από τους βουλευτές της ΝΔ να το υπερψηφίσουν. Είπε επίσης απευθυνόμενος σε όσους σκέφτονται να το καταψηφίσουν ότι είναι προτιμότερο να απέχουν»

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ψηφίζεται την Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας.

Με το νομοσχέδιο, τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιδιώκεται οι ΣΑΕΚ, πλέον, να αποκτήσουν έναν εξαιρετικά διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στην διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Στις σχολές ενσωματώνονται 130 νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, δηλαδή, νέα προγράμματα σπουδών. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση 60 Κ.Ε.Ε.Κ.- campuses θεματικά στοχευμένων, όπως είναι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος το οποίο επισκέφτηκε πριν λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τα ΚΕΕΚ θα συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. θα συνυπάρχουν και θα αλληλεπιδρούν, Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, Επαγγελματικά Λύκεια και ΣΑΕΚ.

Προχωράει η εφαρμογή του νέου νόμου επιλογής διοικήσεων με την δημοσίευση της προκήρυξης για τους διοικητές των Νοσοκομείων, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης για τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών. Η προκήρυξη αφορά συνολικά στην κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών σε 95 νοσοκομεία, στο σύνολο των επτά υγειονομικών περιφερειών της χώρας.

Με την δημοσίευση των δύο προκηρύξεων τίθενται οι βάσεις για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις πνοής στον χώρο της υγείας, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης και προσωπική επιδίωξη του Πρωθυπουργού.

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, ξεκινάμε από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας μια εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία θα επεκταθεί σταδιακά σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, εφαρμόζοντας οριζοντίως τα αξιοκρατικά κριτήρια που θεσπίσαμε.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας η επιστολική ψήφος ως μέσο διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τις Ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα.

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και τη διευκόλυνση πρόσβασής τους στον προεκλογικό διάλογο.

Κυρίως, καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικρατείας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά με επιστολική ψήφο στις προσεχείς Ευρωεκλογές.

Οι προωθούμενες διατάξεις παρέμειναν στη διαβούλευση για δύο εβδομάδες και τα σχόλια που διατυπώθηκαν ελήφθησαν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Ενδεικτικά, ενσωματώθηκε πρόβλεψη για τη μετάδοση των προεκλογικών μηνυμάτων και με υπότιτλους, κατόπιν πρότασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου αποτελεί μία ιστορική τομή, μία ουσιαστικά προοδευτική μεταρρύθμιση, με στόχο την ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές.

Από σήμερα έως τις 19 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν περίπου 79,5 εκατομμύρια ευρώ σε 91.159 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

15.600.000 ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Σήμερα καταβάλλονται 133.130 ευρώ σε 120 δικαιούχους για παροχές του τέως ΟΑΕΕ.

Στις 19 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.263.475 ευρώ σε 33.109 δικαιούχους επιδομάτων.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

9 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2 εκατ. ευρώ σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

12 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», ως καταρχήν επιλέξιμες, όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Πρόκειται για 31.549 αιτήσεις. Λόγω αυτού του υψηλού ενδιαφέροντος από πλευράς νοικοκυριών, αυξάνεται ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος σε σχεδόν 422,2 εκατομμύρια ευρώ (από 300 εκατομμύρια ευρώ που ήταν αρχικά). Ποσό, που καλύπτει το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εντάσσονται, αρχικά, σ' αυτό.

Αξίζει να επισημανθεί πως στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2023» λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων, όσο και με την πρόβλεψη προϋπολογισμού αποκλειστικά γι' αυτά.

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Νταβός της Ελβετίας για να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει ακόμα σε δημόσιες συζητήσεις για την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο και τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια συγκυρία αβεβαιότητας και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ηλικιωμένη κλειδώθηκε στο νεκροταφείο

Κωνσταντινούπολη: Ύποπτος θάνατος τουρίστα – Ελληνίδα στο νοσοκομείο

Ημαθία - Πατέρας βρέφους στο “Πρωινό”: Οι γονείς της ήξεραν και δεν μιλούσαν (βίντεο)