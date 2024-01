Κόσμος

Ναργκίς Μοχαμαντί: Νέα καταδίκη για φυλάκιση

Ακόμη μια καταδίκη για την ακτιβίστρια, η οποία έχει τιμηθεί με Βραβείο Νόμπελ για την δράση της.

Η νομπελίστρια της Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία βρίσκεται από το 2021 στη φυλακή στην Τεχεράνη, καταδικάσθηκε σε νέα ποινή 15 μηνών φυλάκισης για «προπαγάνδα» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω του Instagram.

Στην Μοχαμαντί επιβλήθηκε εξάλλου διετής απαγόρευση διαμονής στην Τεχεράνη, διετής απαγόρευση εξόδου από την ιρανική επικράτεια και διετής απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου - μετά την, εντελώς άδηλη στο στάδιο αυτό, απελευθέρωσή της-, διευκρινίζει η οικογένεια.

Πρόκειται για την πέμπτη καταδίκη της, από τις οποίες τρεις συνδέονται με τις δραστηριότητες στη φυλακή αυτής της 51χρονης αγωνίστριας των ανθρώπινων δικαιωμάτων μετά την τελευταία σύλληψή της το Μάρτιο του 2021. Συνολικά έχει καταδικασθεί σε 12 χρόνια και τρεις μήνες στη φυλακή και σε 154 χτυπήματα με μαστίγιο, προστίθεται στην ανάρτηση στο Instagram.

Η Μοχαμαντί είχε αρνηθεί να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Δεκεμβρίου, αρνούμενη κάθε νομιμότητα στο επαναστατικό δικαστήριο που τη δίκαζε.

«Η ετυμηγορία μοιάζει με πολιτικό ανακοινωθέν εναντίον της Ναργκίς Μοχαμαντί, καθώς την κατηγορεί ότι ενθαρρύνει τις απόψεις εναντίον του ισλαμικού καθεστώτος για να σπείρει το χάος. Κατηγορείται ότι δρα για λογαριασμό των εχθρών της χώρας», αναφέρεται στο κείμενο της οικογένειας.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης «για τη μάχη της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και τον αγώνα της για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», έχει καταδικασθεί και φυλακισθεί επανειλημμένα εδώ και 25 χρόνια για τη στράτευσή της εναντίον της επιβολής της μαντίλας στις γυναίκες και της ποινής του θανάτου.

Η Μοχαμαντί είναι ένα από τα κύρια πρόσωπα της εξέγερσης «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» στο Ιράν.

