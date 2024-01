Κόσμος

Ισραήλ - Τελ Αβίβ: αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, ενώ διψήφιος είναι ο αριθμός των τραυματίων.

-

Μία γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα σε επίθεση με αυτοκίνητο που εμβόλισε πεζούς κοντά στο Τελ Αβίβ, στη Ραανάνα, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Meir όπου διακομίστηκε μετά την επίθεση, κατά την οποία τουλάχιστον άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

"Η γυναίκα έφθασε σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε και υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειές μας για ανάνηψη", προσέθεσε σε ανακοίνωση το νοσοκομείο.

Ακόμη αρκετοί τραυματίες φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, μετά το περιστατικό στη Ραανάνα.

?? #BREAKING: At least 11 settlers are wounded after a potential run-over operation took place in "Ra'anana" in

"#TelAviv." Several are seriously wounded, and preliminary reports indicate at least one dead.



Zionist media speaks of simultaneous stabbing operations. Details are… pic.twitter.com/tR4r5MM9WZ — Resistance4news (@resistance4news) January 15, 2024

Ο Παλαιστίνιος, που έκλεψε ένα αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στους ανθρώπους στο κεντρικό Ισραήλ, τέθηκε υπό κράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ορισμένοι άνθρωποι μπορεί επίσης να δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι κατά το συμβάν στη Ραανάνα, βόρεια του Τελ Αβίβ, που σημειώθηκε εν μέσω αυξημένων εντάσεων ασφαλείας σχετικά με τον πόλεμο με μαχητές της Χαμάς στη Γάζα που έχει συμπληρώσει ήδη τρεις μήνες.

"Αυτή ήταν προφανώς μια φερόμενη ως τρομοκρατική επίθεση εμβολισμού", ανέφερε σε ανακοίνωση η αστυνομία. Είπε πως ο ύποπτος ήταν από την πόλη Χεβρώνα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

#SONDAKIKA ????

Tel Aviv de B?cakl? sald?r? gerceklesti en az 19 Israilli yaraland?.



Bir arac? b?cakla zorla ele geciren sah?s, kalabal?k bir grubun uzerine arac?n? surdu.



Halka sokaga c?kmay?n cagr?s? yap?l?yor. #israil #TelAviv pic.twitter.com/w1uTaJQFu8 — DUNYA HABER ?? (@dunyahaberanlik) January 15, 2024

Το περιστατικό δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν συνδέεται με την τρομοκρατία.

Το «σοβαρό περιστατικό» ερευνάται, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

In the ramming attack in Ra'anana, initial suspicion is that a terrorist ripped a woman out of her car, stabbed her, stole the car and proceeded to carry out the attacks, switching three vehicles in the process. 14 injured so far. pic.twitter.com/sYZAt9VxZz — Tamar Uriel-Beeri (@TamarUrielBeeri) January 15, 2024

Ειδήσεις σήμερα: