Υγεία - Περιβάλλον

Ξυλοδαρμός - Μέγαρα: αποσωληνώθηκε ο 4χρονος, παραμένει στην ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Παίδων για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού που χτυπήθηκε βάναυσα από τον πατριό του. Πως είναι η υγεία των αδελφών του, που παραμένουν στο Νοσοκομείο.

-

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτης και Αγλαϊα Κυριακού, βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας του 4χρονου που ξυλοκοπήθηκε με μανία από τον σύντροφο της μητέρας του. Το παιδί αποσωληνώθηκε, ωστσόσο παραμένει στην Εντατική, σε σταθερή κατάσταση.

Στο ίδιο Νοσοκομείο παραμένουν, μετά από εισαγγελική εντολή, τα τρία αδελφάκια του, το ένα εκ των οποίων υποβλήθηκε σε επέμβαση καθώς έφερε κάταγμα στο χέρι, συνοδευόμενα από την μητέρα τους.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Παίδων αναφέρει:

"1. O ασθενής (Χ.Ρ.), Ρομά, 4 ετών, που νοσηλεύεται στο Γ.Ν.Π.Α. «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» από 10.01.2024 με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα (μετά από κακοποίηση), χειρουργήθηκε για παροχέτευση υποσκληρίδιου αιματώματος θωρακοσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, στις 12.01.2024.

2. Αποσωληνώθηκε στις 14.01.2024 και έκτοτε ανταποκρίνεται σε λεκτικά ερεθίσματα, εκτελεί εντολές, έχει καλή κινητικότητα δεξιού άνω και κάτω άκρου ενώ υπολείπεται η κινητικότητα του αριστερού άνω και κάτω άκρου. Παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή κατάσταση.



3. Όσον αφορά τα τρία (3) ανήλικα αδέλφια του, τα οποία εισήχθησαν στις 11.01.2024 κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθήνας:

· Άρρεν ( Χ.M.-Γ.) , έντεκα (11) ετών · Άρρεν (Χ. Π.-Α.) , δέκα (10) ετών · Άρρεν (Χ. Τ.-Γ., οκτώ (8) ετών

Έχει ολοκληρωθεί η παιδοψυχιατρική εκτίμησή τους και ο έλεγχος μεταδοτικών νοσήματων.

Έχουν εξετασθεί από ιατροδικαστή.

Παραμένουν νοσηλευόμενα στο Ορθοπεδικό Τμήμα συνοδευόμενα από την μητέρα τους".