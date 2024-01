Υγεία - Περιβάλλον

Μέγαρα: “Μάχη” δίνει για τη ζωή του ο 4χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον πατριό του

Για τρίτο 24ώρο παραμένει στη ΜΕΘ το αγοράκι που ξυλοκοπήθηκε από τον πατριό του. Επέμβαση και για το αδερφάκι του. Οι έρευνες για τον δράστη.

Της Άννας Νικολάου

Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακου» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 4χρονος που φέρεται να κακοποιήθηκε από τον πατριό του στα Μεγαρα, ο οποιος παραμένει ασύλληπτος.

Το παιδί παραμένει στη ΜΕΘ διασωληνωμένο για τρίτο 24ώρο, ενώ οι γιατροί χαρακτηρίζουν «βαριά και κρίσιμη» την κατάσταση του της υγείας του, με τα επόμενα 24ώρα να είναι κρίσιμα.

Χθες το απόγευμα ο μικρός υπεβλήθη σε χειρουργείο στη μέση του, οι γιατροι βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του και τον παρακολουθούν.

Εκτός από τον 4χρονο μεταφέρθηκαν με εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων, από την πρώτη μερα και τα αλλά τρία αδέρφια του στο νοσοκομείο. Στο ένα διαπιστώθηκε κάταγμα στο δεξι του χέρι και υπεβλήθη σε χειρουργείο και νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου σε σταθερή κατάσταση.

Στο πλευρό των παίδιων βρίσκεται η μητερα τους και συγγενείς τους.

Τα ανήλικα επίσης ,θα εξεταστούν από παιδοψυχιάτρους και ιατροδικαστή.

Σχετικά με το φερόμενο ως δράστη, υπάρχουν μαρτυρίες ότι τον είδαν να κρύβεται στον καταυλισμό στα Μεγαρα. Είναι ένα μέρος το οποίο οι Αρχές έχουν ερευνήσει από την ππρώτη στιγμή μετά την καταγγελία, χωρίς όμως να εντοπισουν κάτι. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άφαντος με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

