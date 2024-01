Οικονομία

Eurogroup: Η αγορά ενέργειας επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση

Οι υπουργοί αναμένεται να επιμείνουν στην περικοπή των επιδοτήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα προς τα νοικοκυριά.

Του Νίκου Ρογκάκου

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup, αφού οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης πρέπει να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Βέβαια το σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεφύγει από τις συζητήσεις τους και το μεγάλο θέμα των επιπτώσεων από την κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα και πως μπορεί να βρεθεί λύση.

Οι υπουργοί αναμένεται να επιμείνουν στην περικοπή των επιδοτήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα προς τα νοικοκυριά, με βασική αιτίαση να μην υπονομευθεί η οικονομία της Ευρωζώνης. Η αλήθεια είναι ότι το 2022 τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών απλά ξεχείλωσαν. Ωστόσο, μετά το σοκ της πανδημίας, έπρεπε να ανοίξει δίχτυ προστασίας και για τις επιχειρήσεις αλλά πολύ περισσότερο για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία, που συγκέντρωσε η Κομισιόν και συμπεριέλαβε σε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα για το Eurogroup, η Ελλάδα δαπάνησε για μέτρα στήριξης το 2,64% του ΑΕΠ, που ήταν και το μεγαλύτερο “πακέτο” για το 2022.

Σε σημείωμά της η Κομισιόν, υπογραμμίζει ότι "οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί από την κορύφωσή τους, αλλά είναι πιθανό να είναι υψηλότερες από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν, με μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες”, είναι η διαπίστωση της Κομισιόν, που προκαλεί σοκ, καθώς περιγράφει μια δύσκολη κατάσταση για τα χρόνια που έρχονται. “Στοιχεία από την έρευνα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δείχνει μια ισχυρή αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για το μακροπρόθεσμο επενδυτικό τους σχέδιο, καθώς αυξάνεται από 28% στο 59% των επιχειρήσεων της ΕΕ μέσα σε ένα έτος".

Αν και το σημείωμα περιορίζεται στις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι το πρόβλημα αφορά και στα νοικοκυριά, καθώς πέρα από τις αυξημένες- σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα- τιμές του ρεύματος, καλούνται να ανταπεξέλθουν και στις πιέσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για όσο η παραγωγή ενέργειας είναι εξαρτώμενη από τα ορυκτά καύσιμα. “Η υιοθέτηση ενός οικονομικού μοντέλου λιγότερο εξαρτώμενου από την ενέργεια και τον άνθρακα μπορεί να είναι επωφελής, αν και συνοδεύεται από προκλήσεις: κατά τη διάρκεια της στροφής, οι αλλαγές στην παραγωγή θα συνεπάγονται απώλειες θέσεων εργασίας, έστω και σε συνθήκες στενότητας των αγορών εργασίας”, αναφέρει η Κομισιόν, “φωτίζοντας” έτσι μια ακόμα πτυχή της “πράσινης” μετάβασης.

Την Τρίτη η συνεδρίαση του ECOFIN

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN.

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, όπου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τον αντίκτυπο των τιμών ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς επίσης και συζήτηση με εκπροσώπους του ΔΝΤ για την πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου IV του καταστατικού του Ταμείου.

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του ECOFIN, όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα εργασίας της Βελγικής Προεδρίας για το επόμενο εξάμηνο και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία. Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (Annual Sustainable Growth Survey -ASGS), την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report - AMR) και τη σύσταση για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης για το 2024.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

