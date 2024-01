Κοινωνία

Μαστροπεία - Κολωνός: Μητέρες ανηλίκων λένε στον ΑΝΤ1πως έσωσαν τα κορίτσια τους (βίντεο)

Σε άλλες δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την νέα πολύκροτη υπόθεση, με ανήλικες που εξέδιδε κύκλωμα μαστροπών.

Σε άλλες δύο συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικοί, για τη νέα υπόθεση μαστροπείας, με θύματα ανήλικα κορίτσια στον Κολωνό.

Συνελήφθη μια 26χρονη που κατηγορείται ότι συνόδευε δυο ανήλικα κορίτσια, 15 και 17 ετών , σε ερωτικά ραντεβού , ενώ στο αεροδρόμιο της Αθήνας πέρασαν χειροπέδες σε έναν 64χρονο που κατηγορείται ότι συνευρέθηκε ερωτικά με τα 2 ανήλικα κορίτσια, έναντι αμοιβής 150 και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Και οι δυο συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απ0ολογηθούν, με την 26χρονη να κατηγορείται για «μαστροπεία ανηλίκου τελεσθείσας κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση» και τον 64χρονο για «γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση».

Ανακούφιση δηλώνουν οι γονείς που έγιναν ντεντέκτιβ για να γλυτώσουν τα ανήλικα παιδιά τους από την πορνεία, μετά και τις νέες συλλήψεις της αστυνομίας.

Οι μητέρες δυο νεαρών που έπεσαν θύματα του κυκλώματος, μίλησαν στον ΑΝΤ1, για το πώς κατόρθωσαν να γλιτώσουν τα παιδιά τους. «Είναι τεράστιο το κύκλωμα, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Αυτό τώρα που βγήκε στο φως, δεν είναι τίποτα, έχει συνέχεια...», ανέφερε η μια εξ αυτών.

Σύμφωνα με τους γονείς 7 ανήλικων κοριτσιών, που έχουν καταγγείλει ότι εξωθούνταν οι κόρες τους στην πορνεία, έχουν καταθέσει στις αρχές μηνύματα, συνομιλίες των παιδιών τους με τις ομάδες του κυκλώματος, και οι αρχές ήδη ερευνούν τα πλοκάμια του κυκλώματος να φτάνουν έως και την βόρεια Ελλάδα.

«….σίγουρα το κύκλωμα θα ανοίξει και άλλο, και εκτός Αθηνών, στην βόρεια Ελλάδα και ίσως και σε άλλα σημεία της επικράτειας», δήλωσε ο Γιώργος Κανιάρης, δικηγόρος της μητέρας της 15χρονης.

“Η 25χρονη πήγαινε τα κορίτσια αρχικά σε γνωστά κλαμπ για «γλάστρες» και από εκεί «τσιμπούσε» πελάτες για να κλείσει ραντεβού. Σιγά σιγά απομάκρυνε την κόρη μου από το σπίτι, την απομάκρυνε από εμάς, και τότε άρχισα να ψάχνω τι γίνεται. Όπως έχω καταθέσει και στις αρχές, το κύκλωμα έβαζε τα κορίτσια να διακινούν ναρκωτικά από κλαμπ σε κλαμπ, σε γνωστούς πελάτες”, τόνισε στον ΑΝΤ1 ακόμη μια μητέρα.

Στα δίχτυα των αρχών έχουν ήδη πέσει μια 31χρονη γυναίκα που κατηγορείται για μαστροπεία, ένας 34χρονος που φέρεται να φωτογράφιζε τα ανήλικα κορίτσια για ιστοσελίδα ερωτικών ραντεβού και ένας 55χρονος που κατηγορείται ότι έχει συνευρεθεί ερωτικά με ανήλικες έναντι αμοιβής, ενώ στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για ακόμη 4 άτομα

