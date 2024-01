Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Νύχτα τρόμου για το προσωπικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες Ρομά φέρονται να επιτέθηκαν σε γιατρό και νοσηλευτές. «Κραυγή αγωνίας» του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο.

-

Τον τρόμο έζησαν ασθενείς και συνοδοί τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Μεσολογγίου, μετά από επίθεση Ρομά.

Όπως αναφέραν συνοδοί, είδαν ξαφνικά μπροστά τους γύρω στις 4 τα ξημερώματα, περίπου 30 Ρομά να σπάνε ότι βρουν μπροστά τους και να επιτίθενται στους εργαζομένους του νοσοκομείου, χτυπώντας τους και βρίζοντάς τους με χυδαίο τρόπο.

Το περιστατικό συνέβη όταν κατά τις 3 την νύχτα μεταφέρθηκε μια γυναίκα Ρομά στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έκαναν ότι προβλέπεται για να σώσουν την γυναίκα, πράγμα που έγινε και την μετέφεραν σε θάλαμο νοσηλείας.

Εκεί η ασθενής έκανε ένα επιληπτικό επεισόδιο όπως αντιλήφθηκαν άλλοι ασθενείς και συνοδοί με αποτέλεσμα οι Ρομά που την συνόδευαν να θεωρήσουν ότι πεθαίνει. Έτσι μέσα σε πέντε λεπτά έφθασαν στο νοσοκομείο 30 άτομα και άρχισαν να σπάνε, να καταστρέφουν και να χτυπούν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Έναν από τους γιατρούς τον χτύπησαν στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν τραυματισμό, ενώ νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου δέχθηκαν χτυπήματα.

Κλήθηκε η αστυνομία και μετά από λίγη ώρα το επεισόδιο έληξε. Ωστόσο οι εργαζόμενοι αλλά και οι ασθενείς φοβούνται διότι αυτό δεν ήταν το πρώτο επεισόδιο που συμβαίνει στο νοσοκομείο με δράστες Ρομά.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες επεισοδίων βίας στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Για πολλοστή φορά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της βίας κατά του Ιατρονοσηλευτικου προσωπικού.

Επειδή τόσο η σωματική όσο και η λεκτική βία που ασκείται εις βάρος μας είναι αυξανόμενη με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία έτη, ζητάμε για ακόμη μια φορά την προστασία μας από την Διοίκηση και τις Αστυνομικές αρχές.

Εάν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα πιθανόν την επόμενη φόρα τα πράγματα να είναι πολύ πιο σοβαρά.

Πηγή: aixmi-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: 98χρονη δέχθηκε επίθεση από τον γιο της!

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Έγκλημα - Βόλος: Ελεύθερος ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του