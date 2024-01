Κόσμος

ΗΠΑ - Αϊόβα: Ο Τραμπ μεγάλος νικητής στις εκλογές (εικόνες)

“Είναι ώρα η χώρα μας να ενωθεί” είπε ο πρώην Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επικράτηση του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, στην πολιτεία Αϊόβα, για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κατά αμερικανικά εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα και προβλέψεις της εταιρείας Edison Research.

Ο μεγιστάνας επιβεβαίωσε το καθεστώς του αδιαφιλονίκητου φαβορί της αμερικανικής παράταξης της δεξιάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των CNN και CBS.

Κατά την Edison Research, με το 5% των ψήφων των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων στο «caucus» αυτό να έχει καταμετρηθεί, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ εξασφάλιζε το 49,1%, ο Ρον ΝτεΣάντις το 22,3% και η Νίκι Χέιλι το 21,3%.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κ. Τραμπ θα εξασφαλίσει στη μεσοδυτική πολιτεία τουλάχιστον 16 εκλέκτορες, η κυρία Χέιλι 4, ο κ. ΝτεΣάντις 4, ενώ 16 μέλη του εκλεκτορικού σώματος στο κομματικό συνέδριο έμενε να κριθούν.

Ένδειξη της πόλωσης στις ΗΠΑ είναι στοιχείο που ανέδειξε δημοσκόπηση κατά την προσέλευση των ψηφοφόρων (entrance poll) της εταιρείας: το 66% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων θεωρεί πως δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν τις προεδρικές εκλογές το 2020.

Εντωμεταξύ ο Βίβεκ Ραμασουάμι ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι εγκαταλείπει την κούρσα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τασσόμενος υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, θριαμβευτή της πρώτης εσωκομματικής ψηφοφορίας, που διεξήχθη στην Αϊόβα.

«Θα αναστείλουμε την εκστρατεία μας για την προεδρία», ξεκαθάρισε ο κ. Ραμασουάμι, καθώς ο επιχειρηματίας δεν έλαβε παρά περίπου το 7% των ψήφων, κατά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

«Δεν υπάρχει πιθανή οδός για να γίνω ο επόμενος πρόεδρος (...).Τηλεφώνησα στον Ντόναλντ Τραμπ για να του πω ότι τον συγχαίρω για τη νίκη του και πως από τώρα, του προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου», συμπλήρωσε ο ινδικής καταγωγής Ρεπουμπλικάνος, ιδρυτής αμερικανικού ομίλου της βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Τραμπ: "Είναι καιρός να ενωθεί η χώρα"

Ο Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα το βράδυ (τα ξημερώματα σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι οι Αμερικανοί πρέπει να «ενωθούν», μετά τη νίκη του στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, στην πολιτεία Αϊόβα, που επιβεβαίωσε πως είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί της διαδικασίας.

«Νομίζω πως τώρα είναι καιρός όλοι μας, η χώρα μας να ενωθεί (...). Είτε πρόκειται για Ρεπουμπλικάνους, Δημοκρατικούς, φιλελεύθερους, ή συντηρητικούς», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είναι γνωστός για τη συνήθως επιθετική ρητορική του, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Ντε Μόιν, σε αυτή τη μεσοδυτική πολιτεία.

Μπάιντεν: "Ο Τραμπ είναι το καθαρό φαβορί"

Η καθαρή νίκη που κατήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία στην Αϊόβα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ σημαίνει πως βρίσκεται «καθαρά μπροστά» στην κούρσα, πως είναι το φαβορί, εκτίμησε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και ο ίδιος υποψήφιος για την επανεκλογή του, καθώς αναγγέλλεται επανάληψη της αναμέτρησής τους το 2020.

«Είναι το καθαρό φαβορί της άλλης πλευράς σε αυτό το σημείο», διαπίστωσε ο κ. Μπάιντεν μέσω X (του πρώην Twitter), καλώντας όσους Αμερικανούς τάσσονται υπέρ του να συνεισφέρουν χρήματα.

