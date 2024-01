Τεχνολογία - Επιστήμη

Αργολίδα: Σεισμός αισθητός και στην Αττική

Αισθητή σε πολλές περιοχές έγινε η πρωινή "επίσκεψη" του "Εγκέλαδου". Πόσο ήταν το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αργολίδα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 16 χιλιομέτρων βορειοανατολικά από το κέντρο του Λεωνιδίου, στο ύψος του Κρανιδίου.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Τρίτης, έγινε αισθητός και σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμούς υπολογίζεται στα 14,5 χιλιόμετρα.

Της δόνησης των 4,8 Ρίχτερ προηγήθηκε σειρά δονήσεων, με επίκεντρο επίσης στον Αργολικό Κόλπο, με την μεγαλύτερη να έχει μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.

Μέτα από τον σεισμό 4.8 ριχτερ, καταγράφηκαν τέσσερις σεισμοί μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, με τον μεγαλύτερο από αυτόυς να έχει μέγεθος 3,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Για μια περιοχή που δεν έχει έντονη σεισμικότητα κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας. «Ο σεισμός είναι σε μία περιοχή που δεν έχει έντονη σεισμικότητα. Γειτνιάζει βεβαίως με την περιοχή του Λεωνιδίου που υπάρχουν μεγάλες δομές και ρήγματα, αλλά θα δούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζεται κάτι το ιδιαίτερο μέσα στον Αργολικό κόλπο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λέκκας και τόνισε ότι ακόμη «δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, είναι νωρίς, είναι δύσκολο να το πούμε ακόμη».

Επιπλέον ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ πρόθεσε ότι δεν αναμένεται προς το παρόν να συνεδριάσει η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ.

