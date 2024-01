Κόσμος

Γάζα - Ισραήλ: Ολοκληρώνεται η “εντατική φάση” του πολέμου

Το μέλλον του Ισραήλ εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου, δήλωσε ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας.

Η «εντατική» φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «θα τερματιστεί σύντομα», ανήγγειλε το Ισραήλ, την ώρα που το υπουργείο Υγείας της Χαμάς καταμετρά πάνω από 24.000 νεκρούς —το 1% του πληθυσμού του θυλάκου— αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, που συνεχίζει να εξαπλώνεται στην περιοχή.

Όταν ξέσπασε αυτός ο πόλεμος, που προχθές Κυριακή συμπλήρωσε την 100ή του ημέρα, «είχαμε πει καθαρά πως το στάδιο των εντατικών επιχειρήσεων θα διαρκούσε περίπου τρεις μήνες», δήλωσε χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αυτή η φάση έφθασε στο τέλος της. Στο νότιο, θα φθάσουμε εκεί και θα τερματιστεί σύντομα», πρόσθεσε ο κ. Γκάλαντ, αναφερόμενος στο επίκεντρο των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες, όπου —κατ’ αυτόν— βρίσκεται «το κεφάλι του φιδιού», όπως χαρακτήρισε την ηγεσία του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

«Οι εχθροί μας όπως και οι φίλοι μας παρακολουθούν τον πόλεμο στη Γάζα, μας παρατηρούν. Το μέλλον του κράτους του Ισραήλ (...) εξαρτάται από την έκβαση αυτού του πολέμου», επέμεινε ο υπουργός. Η κυβέρνηση πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε νωρίτερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2024, προσθέτοντας δαπάνες σχεδόν 14 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθεί το κόστος της σύρραξης.

Από την πλευρά της, η Χαμάς γνωστοποίησε χθες τον θάνατο δυο ισραηλινών ομήρων, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εικονίζεται νέα, επίσης όμηρος, εμφανώς υπό πίεση, να ανακοινώνει πως σκοτώθηκαν. Δεν δίνεται καμιά ένδειξη για την ημερομηνία που μαγνητοσκοπήθηκε το βίντεο.

«Σκοτώθηκαν στους σιωνιστικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε αυτά τα «ψέματα» και κατήγγειλε τη «βάρβαρη χρησιμοποίηση αθώων ομήρων».

«Κίνδυνος λιμού»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, από την πλευρά του απηύθυνε για ακόμη μια φορά έκκληση να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», απαραίτητη όπως το βλέπει να για διασφαλιστεί η διανομή βοήθειας και να «διευκολυνθεί η απελευθέρωση των ομήρων».

«Συνεχίζουμε να ζητάμε ταχεία, ασφαλή, ανεμπόδιστη, ευρεία και συνεχή πρόσβαση σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τύπο, υπογραμμίζοντας πως «τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού».

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με περίπου 1.440 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από την ίδρυση του εβραϊκού κράτους το 1948. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους 132 βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο —25 πιστεύεται πως είναι νεκροί—, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς των ισραηλινών αρχών. Περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια ανακωχής στα τέλη Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο του πολέμου, γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν έπεσε πάνω τους αυτοκίνητο στη Ραανάνα, στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, που έκανε λόγο περί σύλληψης δυο παλαιστινίων υπόπτων. Δυο νεαροί Γάλλοι είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, διευκρίνισε το Παρίσι.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 24.100 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου 60.000 τραυματίστηκαν στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού του μικρού θυλάκου με περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους, που ζουν πλέον στερούμενοι τα πάντα, με τη μεγάλη πλειονότητά τους να έχει εκτοπιστεί εξαιτίας των αεροπορικών βομβαρδισμών και των μαχών.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η UNICEF, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησαν χθες εναντίον του «κινδύνου λιμού» και «θανατηφόρων ασθενειών και επιδημιών», εν μέσω χειμερινού ψύχους.

«Τα παιδιά είναι συνέχεια άρρωστα. Δεν σταματούν να βήχουν και να είναι συναχωμένα, τα ρούχα τους δεν είναι αρκετά χοντρά για να τα κρατούν ζεστά», εξηγούσε χθες η Ραΐντα Αουάντ, ο σύζυγος της οποίας, ο Νάμπιλ, άναψε φωτιά με ξύλα και πλαστικά μπροστά στο πρόχειρο κατάλυμά τους στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Ιράκ, Λίβανος, Υεμένη

Ο πόλεμος κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή ανάμεσα, από τη μια, στο Ισραήλ και στους συμμάχους του και, από την άλλη, το Ιράν και τον «άξονα της αντίστασης» ένοπλων κινημάτων όπως η παλαιστινιακή Χαμάς, η λιβανική Χεζμπολά, οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι.

Στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό παραμένουν καθημερινές. Ο τελευταίος ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον «θέσεων» της Χεζμπολά στην παραμεθόρια κοινότητα Μαρούν αρ Ρας.

Στα ανοικτά της Υεμένης, αμερικανικό φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε χθες στον Κόλπο του Άντεν από πύραυλο των Χούθι. Ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας (UKMTO) έκανε λόγο για νέο «συμβάν» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν πλήγματα από αέρα και θάλασσα στην Υεμένη βάζοντας στο στόχαστρο εγκαταστάσεις των Χούθι, προκειμένου να τους αποθαρρύνουν να συνεχίσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα για να φρενάρουν την κίνηση των πλοίων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα τις συνεχίσουν.

Ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως εξαπέλυσαν ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων στο ιρακινό Κουρδιστάν και στη Συρία, βάζοντας στο στόχαστρο κέντρο «κατασκοπείας» που κατ’ αυτούς συνδεόταν με το Ισραήλ και θέσεις του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Οι ΗΠΑ καταδίκασαν τα «ανεύθυνα» πλήγματα. Οι τοπικές αρχές στην Αρμπίλ κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις αμάχους νεκρούς και τραυματίες. Το Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο σε αυτό το στάδιο.

