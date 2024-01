Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Στυλιανίδης: Θα καταψηφίσω γιατί πλήττει την αξία που έχει κρατήσει όρθια την Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διευκρινίσεις του βουλευτή της ΝΔ για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να καταψηφίσει την ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία.

-

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται να καταψηφίσει την διάταξη που προωθεί το Μαξίμου για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, υπενθυμίζοντας και την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «σε αξιακά ζητήματα ψηφίζουμε κατά συνείδηση. Εγώ θα καταψηφίσω, δεν θα απέχω, θα καταψηφίσω. Ο Πρωθυπουργός θέλει να περάσει ο νόμος, τώρα το πως θα περάσει….».

«Εδώ έχουμε μια σύγκρουση ενός ατομικού δικαιώματος που είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που έχει ενσωματώσει η Ελλάδα. Πιστεύω ότι η λύση μπορεί να υπάρξει με συμπλήρωση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου στο σύμφωνο συμβίωσης», είπε ο κ. Στυλιανίδης.

Συμπλήρωσε ότι «αν η Πολιτεία νομιμοποιήσει έναν άλλο τύπο οικογένειας, πέρα από την παραδοσιακή, πλήττεται το αξιακό μοντέλο που έχει κρατήσει όρθια την Ελλάδα επί χιλιετίες. Χάρη σε αυτό το μοντέλο έχει επιβιώσει η ελληνική κοινωνία και στις δύο τελευταίες κρίσεις, την υγειονομική και την οικονομική».

«Πρέπει να είναι εσσωματωμένοι οι άνθρωποι αυτοί στην κοινωνία μας, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε την αξία της οικογένειας», είπε ακόμη ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, προσθέτοντας «νομίζω ότι προκαλείς σύγχυση στο παιδί, καθώς το 40% που έχει επιλέξει τέτοιο σεξουαλικό προσανατολισμό το έχουν κάνει για γενετήσιους λόγους και το άλλο 60% λόγω μόδας ή άλλων λόγων. Με την υιοθέτηση άλλων προτύπων οικογένειας δίνεις λάθος μήνυμα».

Παρακολουθήστε όλη την τοποθέτηση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς και τις παρεμβάσεις για το θέμα του Γιάννη Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Χρηστίδη από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: