Ομόφυλα ζευγάρια - Μαρινάκης: Δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά, απλά είπα την αλήθεια (βίντεο)

Τι απάντησε στον ΑΝΤ1 για την κόντρα του Μαξίμου με τον πρώην Πρωθυπουργό, την στάση των αντιδρώντων υπουργών και τους όρους "Γονέας 1" και "Γονέας 2".

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε απάντηση στην αιχμηρή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, με την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε το Μαξίμου ότι τον αντιμετωπίζει ως εχθρό, λόγω μιας σειράς παρεμβάσεων του, με τελευταία την διαφοροποίηση του από την προωθούμενη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια που προωθείται από την Κυβέρνηση.

«Δεν αντιδικούμε ως Κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά, απλά απαντήσαμε στις δηλώσεις του παραθέτοντας την αλήθεια, όπως οφείλει να κάνει κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος παραθέτοντας το κυβερνητικό έργο», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «Προφανώς συμφωνούμε ότι πρέπει να πάμε όλοι μπροστά και αντίπαλοι μας είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, αλλά τα κολοσσιαία προβλήματα των πολιτών. Οι πολίτες μας κρίνουν όλους».

«Δεν υπάρχει θέμα ρήξης. Μέσα στην ΝΔ ακούγονταν διαφορετικές απόψεις για πολλά θέματα, αλλά στο τέλος της ημέρας πορευόμασταν ενωμένοι. Εδώ που δεν τίθεται και θέμα κομματικής πειθαρχίας… Εγώ δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που έχω καθήκον, να απαντώ με την πραγματικότητα, όπως έχω καθήκον», επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά.

Υπεραμυνόμενος της προωθούμενης κυβερνητικής ρύθμισης, ο κ. Μαρινάκης είπε μεταξύ άλλων, «δεν καταλαβαίνω γιατί τα ομόφυλα ζευγάρια να είναι ακατάλληλα να μεγαλώσουν παιδιά».

«Δεν θα υποκαταστήσουμε τον πατέρα και την μητέρα με τους όρους «γονέας 1» και «γονέας 2». Αυτό δεν πρόκειται να γίνει», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Αναφορικά με το «μασάζ» στους βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης είπε μεταξύ άλλων, ότι ακολουθείται μια πάγια τακτική που ισχύει για κάθε νομοσχέδιο, με ενημέρωση των «γαλάζιων» βουλευτών και όπως προσέθεσε χαρακτηριστικά «Ήμουν παρών στην συνάντηση αυτή. Είδα ανθρώπους που κατά 99% μετέφεραν προβληματισμούς που είχαν οι ίδιοι και που τους μετέφεραν οι πολίτες. Είχα και εγώ προβληματισμούς για πράγματα που δεν γνώριζα. Είδα μια ζωντανή συζήτηση με επιχειρήματα, υπάρχουν άνθρωποι που τα άκουσαν για πρώτη φορά, γιατί δεν κοιμούνται και ξυπνούν όλοι με αυτό το ζήτημα».

Σε ερώτημα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει συναντήσεις με βουλευτές προκειμένου να τους πείσει να υπερψηφίσουν την ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «Ο Πρωθυπουργός βλέπει βουλευτές όλον τον χρόνο και τακτικά για να έχει και ο ίδιος εικόνα για όσα συμβαίνουν και απασχολούν την κοινωνία. Προηγήθηκε η συζήτηση με τους βουλευτές από εκείνη με τους υπουργούς. Το νομοσχέδιο είναι υπό επεξεργασία, είναι στην τελική μορφή του, αλλά ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει πότε θα κατατεθεί στην Βουλή».

«Δεν είπε κάτι καινούριο ο κ. Βορίδης. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω ή να προαναγγείλω τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχεις στην Κυβέρνηση και να καταψηφίζεις νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Εγώ εκφράζω τις απόψεις μου και έχω καθήκον να εκφράσω όσα αφορούν την κυβερνητική πολιτική. Όπως το είπε ο πρωθυπουργός, μέσα στην σύσκεψη των οργάνων εκφράζεις τις απόψεις σου, αλλά όταν ληφθεί μια απόφαση, τότε πρέπει να έχει την στήριξη όλων», επεσήμανε, χωρίς να διευκρινίζει εάν θα πρέπει να υπάρξει παραίτηση ή αποπομπή υπουργού που δεν στηρίζει την ρύθμιση πριν αυτή κατατεθεί στην Βουλή ή μετά από την ψήφιση της στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σε ότι αφορά τα πρόστιμα που έχουν ήδη καταβληθεί από ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, ο κ. Μαρινάκης δεν απάντησε στο εάν και πως θα τους επιστραφούν τα ποσά, δεδομένης της διαγραφής των προστίμων αυτών, που εξήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πάντως ότι «επειδή περάσαμε όλοι πάρα πολύ δύσκολα και κυρίως όσοι ήταν στην πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία και όσοι νόσησαν τότε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν τότε ήταν για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Προχωράμε σε μια νέα λογική, με εμβολιασμό σε ετήσια βάση για τον κορονοϊό».

