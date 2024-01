Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Σαμαράς προς Μαξίμου: Αντίπαλος της ΝΔ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εγώ!

Σε υψηλούς τόνους δόθηκε απάντηση μέσω συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά, σε όσα είπε το μεσημέρι ο Παύλος Μαρινάκης για τον πρώην Πρωθυπουργό.

Σκληρή απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη και κατ΄ ουσίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη δίνει ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την "υπενθύμιση" του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το 2015 ο πρώην πρωθυπουργός απείχε από την ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης.

Σε δήλωση συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά, αναφέρονται τα εξής:

"Σήμερα , ημέρα έναρξης των υποχρεωτικών "φροντιστηρίων" του κ.Σκέρτσου στους βουλευτές της ΝΔ για τον γάμο ομοφυλοφίλων και την τεκνοθεσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να "επιτεθεί" στον κ.Αντώνη Σαμαρά. επειδή απουσίαζε στην ψηφοφορία τον ...Δεκέμβριο του 2015, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα - ΣΥΡΙΖΑ κι επί μεταβατικής προεδρίας της ΝΔ, για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων!!

Δεν αντιλαμβανόμαστε το "μάθημα" που θέλησε να δώσει σήμερα ο κ.Παύλος Μαρινάκης στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ. Επί της ουσίας: πιστεύει η κυβέρνηση ότι το σύμφωνο συμβίωσης και ο γάμος είναι το ίδιο πράγμα; Δεν γνωρίζει ότι το σύμφωνο συμβίωσης αφορά σε νομικά ζητήματα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ ο γάμος αφορά στην τεκνοθεσία, δηλαδή στα παιδιά, στη μητέρα και στον πατέρα;

Επί της διαδικασίας: ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ουδέποτε προέτρεψε, ούτε υπέδειξε στους βουλευτές του την "αποχή". Κι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκε απολύτως το "ζήτημα συνείδησης" που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Γι αυτό, ας είναι πιο προσεκτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κι ας συνειδητοποιήσει ότι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κι όχι ο Αντώνης Σαμαράς!"

Ερωτηθείς στην διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών «για τις απόψεις του κ. Σαμαρά, ο οποίος επικρίνει την οδό της αποχής των βουλευτών για το νομοσχέδιο που έχει προτείνει εμμέσως ο Πρωθυπουργός», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «Ο πρώην Πρωθυπουργός διατύπωσε απόψεις που έχει διατυπώσει ξανά, γνωστές απόψεις. Τώρα, ως προς την αποχή, επειδή έγινε μία συζήτηση την τελευταία εβδομάδα, νομίζω ήταν ξεκάθαρο αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, καταρχάς, είναι εκείνος ο οποίος ως Πρωθυπουργός, εκπροσωπώντας την εκτελεστική εξουσία, εισηγείται αυτή τη νομοθετική παρέμβαση. Προφανώς, λοιπόν, όπως και το έκανε σαφές και ως εκείνος που εισηγείται αυτή τη νομοθετική παρέμβαση, ζητάει αρχικά από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ., ως Πρόεδρος της Ν.Δ. να υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και, βέβαια, απευθύνει ένα κάλεσμα συνολικά στα υπόλοιπα κόμματα και στους υπόλοιπους βουλευτές. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είπε και νομίζω είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό γιατί είναι λογικό, απευθυνόμενος σε εκείνους που σκέφτονται να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, ότι είναι προτιμότερο να απέχουν. Ούτως ή άλλως η αποχή είναι μία στάση κοινοβουλευτική. Ο κ. Σαμαράς το γνωρίζει, πέραν από πρώην Πρωθυπουργός, ως έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο ίδιος στην ψηφοφορία για το Σύμφωνο Συμβίωσης, ούτως ή άλλως, είχε επιλέξει την αποχή. Το κάνουν κατά καιρούς βουλευτές αυτό, αλλά επιμένουμε ότι εμείς εισηγούμαστε ένα νομοσχέδιο και προφανώς θέλουμε να υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό»





