Κύπελλο Ελλάδας: Οι αγώνες του τριημέρου και ο δρόμος για τον τελικό

Πλούσια αγωνιστική δράση και αυξημένο ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου. Τα πρώτα παιχνίδια και οι "διασταυρώσεις" μέχρι τον τελικό.

Ενώ Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ανοιχτά μένουν έξι ακόμη εισιτήρια από τη φάση των «16» που αναζητούν κάτοχο και θα... μοιραστούν το τριήμερο 16, 17 και 18 Ιανουαρίου. Ζευγάρια που μοιάζουν, σχεδόν όλα, ορθάνοιχτα σε προβλέψεις.

Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και «Κλεάνθης Βικελίδης». Στον Πειραιά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα λύσουν τις διαφορές τους έπειτα από το μεταξύ τους 1-1 στη Λεωφόρο. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν, έστω και δύσκολα, νικηφόρα από την Καισαριανή (3-2) κερδίζοντας με δέκα παίκτες την ουραγό Κηφισιά κι ανέκτησαν ψυχολογία, ενώ οι «πράσινοι» έμειναν όρθιοι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (2-2).

Η κάτοχος του τροπαίου καλείται πλέον να κερδίσει στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τη «λευκή» ισοπαλία στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Άρης, πάντως, βρίσκεται σε πολύ καλό... φεγγάρι όπως έδειξε και ο θρίαμβος στο Αγρίνιο (4-0).

Στο άλλο ματς των «16» ανάμεσα σε ομάδες της Super League, ο ΟΦΗ μοιάζει να έχει το προβάδισμα απέναντι στην Κηφισιά, έχοντας κερδίσει με 3-1 στην Κρήτη. Ηταν, όμως, κι η μοναδική νίκη στα τελευταία 12 επίσημα ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, οπότε φυσιολογικά η ομάδα του Ντέιβιντ Νίλσεν δικαιούται να ελπίζει.

Στο Περιστέρι, ο αήττητος επί των ημερών του Σάσα Ιλιτς, Ατρόμητος, υποδέχεται την ΑΕΛ. «Βλέπουν» εξάδα οι Περιστεριώτες με τα τελευταία αποτελέσματα, «βλέπουν» όμως και το ματς με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Το «αλογάκι», που πήρε το 1-1 στο AEL FC Arena, έχει το μυαλό στη «μάχη» της ανόδου, όμως οι πιθανότητες πρόκρισης είναι υπαρκτές. Όπως και για την Athens Kallithea FC που, ούσα πρωτοπόρος στο Β’ Όμιλο, φιλοξενεί τον Παναιτωλικό που τελεί υπό μεγάλη κρίση. Πάντως, στους «8» θα υπάρχει σίγουρα ομάδα από τη Super League 2, καθώς Νίκη Βόλου και Λεβαδειακός θα λύσουν μια και καλή τις διαφορές τους στη Μαγνησία, έπειτα από το 1-1 στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Στις Σέρρες, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Τα «λιοντάρια» του Πάμπλο Γκαρσία πήραν σπουδαίο «διπλό» και, παράλληλα, βαθιά βαθμολογική ανάσα μέσα στη Λαμία, όμως οι «ασπρόμαυροι» είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ανεβαίνοντας εκ νέου στην κορυφή της βαθμολογίας – έστω μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του τριημέρου 16-17-18 Ιανουαρίου 2024 για τις φάσεις των «16» και των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

(5) 15:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-0 1-1

(3) 17:00 Βόλος-ΠΑΟΚ 0-1 0-2

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

(8) 19:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ (1-1)

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024

(7) 15:00 Athens Kallithea FC-Παναιτωλικός (2-3)

(1) 17:00 Κηφισιά-ΟΦΗ (1-3)

(4) 19:00 Άρης-ΑΕΚ (0-0)

(2) 21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (1-1)

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024

(6) 19:00 Νίκη Βόλου-Λεβαδειακός (1-1)

Οι διασταυρώσεις στα ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ:

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024

4. 17:00 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ

Νικητής ΑΕΚ-Άρης εναντίον Νικητή Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου Νικητής ΟΦΗ-Κηφισιά εναντίον Νικητή Παναιτωλικός-Athens Kallithea FC Νικητής Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός εναντίον Νικητή ΑΕΛ-Ατρόμητος

Οι διασταυρώσεις στα ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ:

Νικητής 4 (Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ) εναντίον Νικητή 3 (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός/ΑΕΛ-Ατρόμητος) Νικητής 2 (ΟΦΗ-Κηφισιά/Παναιτωλικός-Athens Kallithea FC) εναντίον Νικητή 1 (Νικητής ΑΕΚ-Άρης/Νικητής Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου)

*Ο νικητής από το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών θα είναι κι ο τυπικά γηπεδούχος στον τελικό του Κυπέλλου





