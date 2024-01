Κόσμος

Κωνσταντινούπολη - Κεφαλογιάννη: Εγκαίνια γραφείου του ΕΟΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριήμερη επίσκεψη στην Πόλη για την Υπουργό Τουρισμού.

-

«Η Ελληνίδα Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έφτασε στην Κωνσταντινούπολη» γράφει η Tourism Gazetesi και αναφέρεται στο τριήμερο πρόγραμμα της υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη στην Κωνσταντινούπολη.

Πρώτος σταθμός τα εγκαίνια του γραφείου ΕΟΤ στην Κωνσταντινούπολη όπου δήλωσε:

«Ο διμερής τουρισμός με την Τουρκία έχει ιδιαίτερη σημασία, και για την οικονομική του διάσταση αλλά και γιατί ο τουρισμός λειτουργεί και ως γέφυρα φιλίας και συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος και στην καλή γειτονία Η αναθέρμανση των διμερών τουριστικών σχέσεων ξεκινά με ένα θετικό νέο, τίθεται σε λειτουργία το νέο πρόγραμμα χορήγησης επί τόπου θεωρήσεων σε δέκα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τον προσεχή Μάρτιο. Προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία προς όφελος και των δύο πλευρών».





Σύμφωνα με το δημοσίευμα, και όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου «κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής της, η κ. Κεφαλογιάννη θα συναντηθεί με μέλη του Συνδέσμου Τουρκικών Τουριστικών Γραφείων (TURSAB) στο πλαίσιο της διμερούς τουριστικής συνεργασίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών μετά τη Σύνοδο Κορυφής για τη συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο.



Η κ. Κεφαλογιάννη θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και θα συζητήσει τρόπους ενίσχυσης του προσκυνηματικού-θρησκευτικού τουρισμού σε προορισμούς θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα και στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου.





Νew York Times: Διαμαρτυρίες για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη σε δημοφιλή ελληνικά νησιά

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον αναταποκριτή του ANT1 στην Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσα, άρθρο των New York Times, αναφέρεται στις διαμαρτυρίες κατοίκων στις Κυκλάδες που προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της υπερβολικής ανάπτυξης στα νησιά, τονίζοντας ότι ο πολλαπλασιασμός των πισίνων απειλεί τα αποθέματα νερού, ότι το κόστος στέγασης εκτοξεύεται στα ύψη και ότι ο χαρακτήρας των νησιών του Αιγαίου χάνεται λόγω της ανάπτυξής των ακινήτων.

Με έναν κατακλυσμό ξένων επισκεπτών να τροφοδοτεί την φαινομενικά ασταμάτητη ανάπτυξη στα κάποτε παρθένα ελληνικά νησιά, οι κάτοικοι και οι τοπικοί αξιωματούχοι αρχίζουν να αντιστέκονται, για να περιορίσουν ένα κύμα κατασκευών που έχει αρχίσει να προκαλεί έλλειψη νερού και να αλλοιώνει τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα των νησιών.

Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας τομέας για την Ελλάδα, καθώς αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο της οικονομικής παραγωγής της χώρας, και οι κοινότητες σε πολλά νησιά εξαρτώνται από αυτόν. Αλλά οι επικριτές λένε ότι η ανάπτυξη έχει ξεφύγει από τον έλεγχο σε ορισμένες περιοχές, ιδίως σε νησιά όπως η Μύκονος και η Πάρος, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Οι δάσκαλοι, όπως και άλλοι επαγγελματίες σε αυτά και σε άλλα δημοφιλή κυκλαδίτικα νησιά, αγωνίζονται να βρουν μια οικονομικά προσιτή στέγαση εν μέσω της αθρόας εισροής επισκεπτών και αγοραστών κατοικιών, και έτσι έρχονται να προστεθούν στις αυξανόμενες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις επιπτώσεις του αχαλίνωτου τουρισμού.

Τα νησιά, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τουριστικής έκρηξης της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν όλο και πιο επείγουσες εκκλήσεις για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους.

Η Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, Όλγα Κεφαλογιάννη, δεσμεύτηκε πρόσφατα ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη δεν θα είναι πλέον ανεξέλεγκτη. «Έχουμε σαφές όραμα και στόχο για τη βιωσιμότητα των προορισμών και του τουριστικού μας προϊόντος», δήλωσε τον περασμένο μήνα σε συνέδριο στην Αθήνα. Ανέφερε επίσης ότι στο μέλλον θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιμέρους προορισμών, ενώ θα καταρτιστεί νομοθεσία για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Η κηλίδα αίματος στην βάρκα και η νέα έρευνα (εικόνες)

Κακοκαιρία - Ηλεία: Έρευνες για τον σύντροφο της νεκρής γυναίκας (εικόνες)

Παιδοκτονία στην Ημαθία - Μητέρα βρέφους: Τράβηξα σε βίντεο πώς σκότωσα τον βρικόλακα