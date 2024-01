Life

Emmy's: Succesion, Τhe Bear και Beef σάρωσαν τα βραβεία (εικόνες)

Δείτε αναλυτικά τους νικητές των 75ων βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Λος Άντζελες.

-

Οι σειρές The Bear, Succession και Beef στέφθηκαν μεγάλοι νικητές της βραδιάς στα 75α βραβεία Emmy, που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ.

Η ετήσια τελετή πραγματοποιήθηκε φέτος με καθυστέρηση: η απονομή των σημαντικότερων βραβείων της τηλεόρασης είχε προγραμματιστεί κανονικά για τον Σεπτέμβριο του 2023, αλλά αναβλήθηκε λόγω των ταυτόχρονων απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών του Χόλιγουντ.

Η σειρά του HBO "Succession" απέσπασε έξι βραβεία για την τέταρτη και τελευταία σεζόν της. "Ήταν πολύ λυπηρό που τελείωσε η σειρά, αλλά μεγάλη η ευχαρίστηση που γυρίστηκε", δήλωσε o δημιουργός της Τζέσι Άρμστρονγκ.

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά για τον ρόλο του στο The Bear, ενώ οι συμπρωταγωνιστές του 'Αγιο Εντεμπίρι και Ίμπον Μος-Μπάκρακ κέρδισαν τα βραβεία Β’ Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά για την πρώτη σεζόν της σειράς του δικτύου FX.

"Είμαι τόσο περήφανος, γεμάτος ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι μπροστά σε όλους εσάς. Αγαπώ τόσο πολύ τη σειρά", δήλωσε ο Γουάιτ, ο οποίος υποδύεται τον σεφ Κάρμεν "Κάρμι" Μπερτζάτο.

Πολλοί μαύροι ηθοποιοί βραβεύτηκαν στη χθεσινή τελετή, η οποία συνέπεσε με την αμερικανική αργία στη μνήμη του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

"Διασκεδάζετε όλοι στα σοκολατένια Έμι απόψε; Τα σπάμε απόψε!", σχολίασε στη διάρκεια της χθεσινής τελετής ο οικοδεσπότης και πρώην πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς "Black-ish", Άντονι Άντερσον.

Εξάλλου, στη διάρκεια της χθεσινοβραδινής τελετής ο Έλτον Τζον κέρδισε Έμι για την συναυλιακή του ταινία με τίτλο "Elton John Live:Farewell From Dodger Stadium", όπου ο Βρετανός καλλιτέχνης έδωσε την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική και εισήλθε έτσι στο λεγόμενο «κλαμπ EGOT» – έχει δηλαδή πλέον ένα Έμι, ένα Γκράμι, ένα Όσκαρ και ένα Τόνι.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα βραβεία ανά κατηγορία:

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Succession

Succession Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Bear

The Bear Καλύτερη μίνι σειρά: Beef

Beef Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary)

Κουίντα Μπράνσον (Abbott Elementary) Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (The Bear)

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (The Bear) Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Σάρα Σνουκ (Succession)

Σάρα Σνουκ (Succession) Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν (Succession)

Κίραν Κάλκιν (Succession) Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Άλι Γουόνγκ (Beef)

Άλι Γουόνγκ (Beef) Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Στίβεν Γέουν (Beef)

Στίβεν Γέουν (Beef) Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά: 'Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

'Αγιο Εντεμπίρι (The Bear) Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Ίμπον Μος-Μπάκρακ (The Bear)

Ίμπον Μος-Μπάκρακ (The Bear) Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus) Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Μάθιου Μακφάντιεν (Succession)

Μάθιου Μακφάντιεν (Succession) Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Νίσι Νας-Μπετς ( Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Νίσι Νας-Μπετς ( Monster: The Jeffrey Dahmer Story) Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά: Πολ Γουόλτερ Χόζερ (Black Bird)

Πολ Γουόλτερ Χόζερ (Black Bird) Σειρά Variety Talk: The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central) Σεναριογραφημένη Σειρά Ποικίλης Υλης: Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver Σενάριο για Variety Σειρά: Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver Εξαιρετικό Variety Special (Live): Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium Πρόγραμμα Reality Competition: RuPaul’s Drag Race

RuPaul’s Drag Race Σενάριο Κωμικής Σειράς: Κρίστοφερ Στόρερ,The Bear, (Review)

Κρίστοφερ Στόρερ,The Bear, (Review) Σενάριο Δραματικής Σειράς: Τζέσι Άρμστρονγκ Succession, (Connor’s Wedding)

Τζέσι Άρμστρονγκ Succession, (Connor’s Wedding) Σενάριο Μίνι Σειράς: Λι Σουνγκ Γιν, Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain)

Λι Σουνγκ Γιν, Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain) Σκηνοθεσία Κωμικής Σειράς: Κρίστοφερ Στόρερ, The Bear (Review)

Κρίστοφερ Στόρερ, The Bear (Review) Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς: Μαρκ Μάιλοντ, Succession (Connor’s Wedding)

Μαρκ Μάιλοντ, Succession (Connor’s Wedding) Σκηνοθεσία Μίνι Σειράς: Λι Σουνγκ Γιν, Beef (Figure of Light)

Λι Σουνγκ Γιν, Beef (Figure of Light) Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστική σειρά: The 1619 Project

The 1619 Project Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστικό αφιέρωμα: Still: A Michael J. Fox Movie