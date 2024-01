Υγεία - Περιβάλλον

Μηνιγγίτιδα - Πάτρα: Αγωνία για τον φοιτητή

Ο πρωτοετής φοιτητής νόσησε από μηνιγγίτιδα με αίτιο τον παθογόνο μηνιγγιτιδόκοκκο.

Σε σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου o 18χρονος φοιτητής που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες tempo24.news, σήμερα οι γιατροί θα επιχειρήσουν να τον επαναφέρουν σταδιακά από την καταστολή στην οποία βρίσκεται, ενώ θα επιβληθεί και σε δεύτερη μαγνητική εξέταση.

Ο πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών νόσησε από μηνιγγίτιδα με αίτιο τον παθογόνο μηνιγγιτιδόκοκκο.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση, ενώ εφαρμόστηκαν άμεσα τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα στους φοιτητές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή το κρούσμα, καθότι ο μηνιγγιτιδόκοκκος μπορεί να προκαλέσει τόσο ενδημική νόσο όσο και επιδημία.

