Ισλανδία: Λάβα “καταπίνει” ένα ολόκληρο χωριό (βίντεο)

"Kόβουν την ανάσα" τα εναέρια πλάνα από τη λάβα.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από εναέρια λήψη που δείχνουν τη λάβα του ηφαιστείου στην Ισλανδία να «καταπίνει» τα σπίτια του χωριού Γκρίνταβικ.

Το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (14/1), γεμίζοντας με λάβα το γραφικό ψαροχώρι.

Η έκρηξη είναι η πέμπτη που σημειώθηκε στη νοτιοδυτική Ισλανδία τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά είναι «κάπως μεγαλύτερη» από τα προηγούμενα γεγονότα, σύμφωνα με γεωφυσικό. Ο καθηγητής Μάγκνους Τούμι Γκούντμουντσον δήλωσε στο Sky News ότι οι πρώτες στη σειρά εκρήξεων ήταν «βρίσκονταν μακριά από δρόμους και υποδομές».

Ο καθηγητής αν και τόνισε ότι η χώρα έχει συνηθίσει να βλέπει ηφαιστειακή δραστηριότητα, πρόθεσε ότι άμυνες που κατασκευάστηκαν βιαστικά κοντά στο Γκρίνταβικ τον Δεκέμβριο δεν θα είναι «αρκετά μεγάλες» αν η έκρηξη συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι «μεγάλη».

Η έκρηξη αποδεικνύεται «το χειρότερο σενάριο» σημειώνουν οι Αρχές. Το ευχάριστο είναι ότι όλος ο πληθυσμός της πόλης έχει απομακρυνθεί και δεν κινδυνεύει. Ο κύριος δρόμος προς την πόλη έχει αποκοπεί από τη ροή της λάβας.

Video shows fiery lava flows setting houses ablaze in Grindavik, Iceland, after a volcano erupted for the second time in less than a month pic.twitter.com/8RpXRdcbUo — Reuters (@Reuters) January 15, 2024

Ο ηφαιστειολόγος Ρόμπιν Αντριους δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη έκρηξη αποτελεί μια «εξαιρετικά επικίνδυνη και επιβλαβή κατάσταση» τώρα που η λάβα έχει φτάσει στην πόλη. Μιλώντας στο BBC, επισήμανε ότι η εκροή λάβας από τις δύο τρέχουσες ρωγμές δεν δείχνει «κανένα σημάδι επιβράδυνσης».

