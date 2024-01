Κοινωνία

Νέος Κόσμος: νεκρός άνδρας σε φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία στον Νέο Κόσμο, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε διαμέρισμα επί της οδού Σισμάνη, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο θάνατος ενός άνδρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 16/1 εντός του διαμερίσματος στον 5ο όροφο και οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στην κατάσβεση εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπότις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Στο συμβάν επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Σισμάνη στην Αθήνα. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 16, 2024

