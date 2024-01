Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα: Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η επίδραση στην αξιοπλοΐα του πλοίου. Ποια η κατάσταση της υγείας και ασφάλειας του πληρώματος.

-

(εικόνα αρχείου)

Από πύραυλο χτυπήθηκε το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «ZOGRAFIA», κατασκευής 2010 και χωρητικότητας 56.894 dwt, ενώ διερχόταν άφορτο τη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, 76 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού SALEEF της Υεμένης. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Βιετνάμ με προσανατολισμό προς βορρά και προορισμό κάποιο λιμάνι του Ισραήλ. Από το χτύπημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, οι οποίες ωστόσο δεν επέδρασαν στην αξιοπλοΐα του πλοίου. Τώρα συνεχίζει την πορεία του προς το Σουέζ όπου θα γίνει εκτίμηση των ζημιών του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ναυτιλιακής εταιρίας Vulcanis Technical Maritime Enterprises με έδρα τον Πειραιά, το πλήρωμά του πλοίου, 24 άτομα, όλοι αλλοδαποί, είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για τρείς πολίτες Φιλιππίνων, 20 Ουκρανίας και έναν Γεωργίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Στυλιανίδης: Θα καταψηφίσω γιατί πλήττει την αξία που έχει κρατήσει όρθια την Ελλάδα (βίντεο)

Βόλος - Κούγιας: Ο 50χρονος κρατούσε όπλο γιατί ο κουνιάδος του ήταν σωματώδης και… (βίντεο)

“The 2Night Show” - Τσουβέλας: Τα κομπαρσιλίκια, η λογοκρισία και ο φόβος για το... πετροβόλημα (βίντεο)