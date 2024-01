Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού - Λάρισα: Απόπειρα διάρρηξης σε “Κέντρο Στήριξης” της οργάνωσης (εικόνες)

Τι είδη αποθηκεύονταν στο συγκεκριμένο χώρο. Ποια η προσφορά της οργάνωσης στη Θεσσαλία μετά τις κακοκαιρίες.

Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Θεσσαλίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Λάρισα (διεύθυνση Αγιάς 97).

Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να εισβάλουν στον χώρο παραβίασαν την κεντρική είσοδο, προκαλώντας κοστοβόρες φθορές και σοβαρές υλικές ζημιές, που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, ενός χώρου ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού στο σύνολο των νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας - και ειδικά σε μια περίοδο όπως αυτή, μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023, που έπληξαν σοβαρά την περιοχή δημιουργώντας και επιπλέον ανάγκες. Το Χαμόγελο προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταγγελία του συμβάντος στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας αποθηκεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με σκοπό να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παιδιών και των οικογενειών τους που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και σε δύσκολες συνθήκες λόγω των καταστροφικών πλημμυρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας ενισχύονται σημαντικά περισσότερα από 350 παιδιά και οι οικογένειές τους, ενώ μεγάλο μέρος των τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης διατίθενται σε παιδιά, οικογένειες και πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες και ξεπερνούν σε αριθμό τους 300. Πέραν της υλικής υποστήριξης, προσφέρεται σημαντική ιατρική υποστήριξη, ενώ παράλληλα οι περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην κάλυψη οποιαδήποτε ανάγκης της οικογένειας σε κρίση, προκειμένου να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια.

Σε σχετική ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καταδικάζει απερίφραστα την εν λόγω ενέργεια των επιτήδειων, που υπονομεύει τις προσπάθειες του Οργανισμού και των πολιτών που στηρίζουν το έργο του, να προσφέρουν ουσιαστική και ολιστική βοήθεια σε παιδιά και ευάλωτες ομάδες που διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες.

