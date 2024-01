Κοινωνία

Έμφυλη βία: Πήδηξε από τον δεύτερο για να σωθεί από τη μανία του συντρόφου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η ιατρική γνωμάτευση. Καταγγέλλει τον πρώην σύντροφο της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το άλμα στο κενό για να σωθεί από τα χέρια του.

-

Απίστευτο μαρτύριο κατήγγειλε ότι πέρασε 28χρονη μετά τη συνάντηση με τον σύντροφό της, σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατέληξε στο νοσοκομείο όταν τη χτύπησε βάναυσα, ενώ η ίδια ξέφυγε όταν κατάφερε με κίνδυνο της ζωής της να πηδήξει από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.

Με εμφανή ακόμα τα σημάδια από τον άγριο ξυλοδαρμό της η 28χρονη περιέγραψε στην ΕΡΤ τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του 30χρονου συντρόφου της παραμονές Πρωτοχρονιάς.

Η άτυχη γυναίκα επισκέφτηκε τον φίλο της και διαφώνησαν. Δεν την άφησε να φύγει. Την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο. Αναγκάστηκε να πηδήξει από τον δεύτερο όροφο για να γλιτώσει από τη μανία του.

«Ξεκίνησε να με βαράει με μπουνιές, με κλωτσιές με χτύπησε πάρα πολύ βάναυσα. Με έριξε κάτω, με είχε κάτω και με βαρούσε. Δεν μπορούσα να μιλήσω έτρεχαν πάρα πολλά αίματα, μετά επιχείρησε με την γκλίτσα, μου την έβαλε στο λαιμό, προσπαθώντας να με πνίξει. Αμέσως όταν πήδηξα στον πρώτο όροφο, χτύπησα τη μπαλκονόπορτα για να μου ανοίξουν και να με σώσουν, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήμουν τραυματισμένη, είχα πάρα πολύ αιμορραγία, δεν μπορούσα να μιλήσω. Φοβάμαι, καθώς με απείλησε θα σφάξει εμένα και την οικογένειά μου», όπως αναφέρει η 28χρονη.

Η ιατρική γνωμάτευση δείχνει το μέγεθος της κακοποίησης.

«Βρέθηκε να έχει κακώσεις κεφαλής. Έφερε τραύμα στο αριστερό μάτι και μώλωπες στο κρανίο και περιμετρικά στο λαιμό», όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η γνωμάτευση.

Η 28χρονη μέσω της συνηγόρου της, θα καταθέσουν μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θεωρούν ότι οι διωκτικές αρχές δεν εκτίμησαν σωστά την υπόθεση και ότι η γυναίκα κινδυνεύει.

«Η κοπέλα γλίτωσε σαν από θαύμα από τα χέρια αυτού του ανθρώπου. Τελέστηκαν σε βάρος της μια σειρά από αδικήματα πολύ σοβαρά, με σοβαρότερο όλων αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας», όπως δήλωσε η Νίκη Μπαλτά, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας.

Μετά το περιστατικό ο 30χρονος διέφυγε από την αστυνομία. Η 28χρονη καταγγέλλει ότι εκτός των άλλων, ο σύντροφος της κράτησε το κινητό της τηλέφωνο και ένα κόσμημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερυθρά Θάλασσα: Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο

Βόλος - Κούγιας: Ο 50χρονος κρατούσε όπλο γιατί ο κουνιάδος του ήταν σωματώδης και… (βίντεο)

Γυναικοκτονία - Ζεφύρι: Πέθανε η γυναίκα που πυρπόλησε ο άντρας της