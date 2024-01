Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ - Κορονοϊός: Τα εμβόλια έσωσαν 1,4 εκατομμύρια ζωές στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον κορονοϊό και τον εμβολιασμό.

-

Τα εμβόλια κατά της COVID-19 έσωσαν τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια ζωές στην Ευρώπη, δήλωσε ο περιφερειακός υπεύθυνος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), υπενθυμίζοντας ότι ο ιός είναι εδώ "για να παραμείνει".

"Σήμερα, 1,4 εκατομμύρια ζωές στην περιοχή μας -στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι- μπορούν να απολαύσουν τη ζωή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα επειδή πήραν την ζωτικής σημασίας απόφαση να εμβολιαστούν κατά της COVID-19", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε διαδικτυακά ο Χανς Κλούγκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ στις 19 Δεκεμβρίου του 2023, πάνω από 277,7 εκατομμύρια κρούσματα της COVID-19 καταγράφηκαν στην περιοχή, η οποία απαρτίζεται από 53 χώρες και εκτείνεται ως την κεντρική Ασία, όπως και πάνω από 2,2 εκατομμύρια θάνατοι.

"Οι πρώτες ενισχυτικές δόσεις επέτρεψαν από μόνες τους να σωθούν περίπου 700.000 ζωές", υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι κρίσιμης σημασίας ο κόσμος να προστατευτεί, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε.

"Καθώς μαθαίνουμε να ζούμε με την COVID-19 και τις άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, είναι απολύτως ζωτικής σημασίας οι ευάλωτοι πληθυσμοί να είναι συνεπείς στους εμβολιασμούς τους κατά της COVID-19 και της γρίπης", υπογράμμισε.

Η Ευρώπη οφείλει απολύτως να συνεχίσει να επενδύει στην υγεία, επέμεινε επίσης.

"Ενδέχεται να μην είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε έκτακτο ενδεχόμενο, όπως η εμφάνιση μιας νέας, πιο σοβαρής παραλλαγής της COVID-19 ή ενός άγνωστου ακόμη παθογόνου", πρόσθεσε ο Κλούγκε.

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση του υγειονομικού προσωπικού και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη βασικών φαρμάκων.

"Ανησυχώ βαθύτατα για το γεγονός ότι η υγεία φεύγει από την πολιτική ατζέντα και για το ότι δεν καταφέρνουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ωρολογιακής βόμβας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το προσωπικό μας υγείας και περίθαλψης", κατέληξε ο Κλούγκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες