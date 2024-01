Κοινωνία

Μενίδι: Χειροπέδες σε 38χρονο για σωρεία σεξουαλικών παρενοχλήσεων

Ο δράστης είχε προτίμηση να στήνει καρτέρι έξω από φροντιστήρια, όπου και συνελήφθη.

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Δευτέρας, 15-1-2024 στις Αχαρνές, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, 38χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο έρευνας μετά από καταγγελία, αναφορικά με άτομο που απογευματινές ώρες της 11-1-2024, προσέγγισε και ακολούθησε νεαρή γυναίκα κατά την έξοδο της από φροντιστήριο στην περιοχή των Αχαρνών και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για τον εντοπισμό του.

Μετά από επιτήρηση σε σημεία όπου κινούνταν το ύποπτο άτομο από ανωτέρω αστυνομικούς, εντοπίστηκε έξω από φροντιστήριο όπου συχνάζουν ανήλικοι μαθητές και ακινητοποιήθηκε.

Από την προανακριτική έρευνα, ταυτοποιήθηκε ως δράστης συνολικά οχτώ προσβλητικών πράξεων γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών που διέπραξε σε προγενέστερο χρόνο στην ίδια περιοχή.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

