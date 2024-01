Παράξενα

Μεξικό: Κατηγορούμενη προσήχθη στο Τμήμα... με το νυφικό της (εικόνες)

Αμετακίνητοι στάθηκαν οι αστυνομικοί στην απόφαση να μην επιτρέψουν στην κοπέλα να ολοκληρώσει τη γαμήλια τελετή.

Μια νύφη συνελήφθη με κατηγορία για εκβιασμό την ημέρα του γάμου της στο Μεξικό και φωτογραφήθηκε με χειροπέδες με το μεγάλο λευκό φόρεμά της περιτριγυρισμένη από την αστυνομία. Η γυναίκα δεν πρόλαβε καν να μπει στην εκκλησία καθώς οι αστυνομικοί έστησαν ενέδρα έξω από την τελετή. Συνελήφθη καθώς βγήκε από το όχημά της για να εισέλθει στην εκκλησία στη Βίλα Γκερέρο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο μέλλων σύζυγός της καταζητείται με τις ίδιες κατηγορίες, κατάφερε όμως να διαφύγει.

Το ζευγάρι –και άλλοι– κατηγορούνται για εκβιασμό εμπόρων πουλερικών στην Τολούκα κοντά στην Πόλη του Μεξικού, ενώ είναι και είναι ύποπτοι για την απαγωγή τεσσάρων εργαζομένων από ένα κατάστημα πουλερικών.

Η Εισαγγελία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των υπόπτων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της νύφης με το νυφικό της και με χειροπέδες, πλαισιωμένης από αστυνομικούς.

