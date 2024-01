“The 2Night Show” - Λαμπρόγιαννη: Η Βουγιουκλάκη “δεν μου έλεγε τίποτα” - Η σελεμπριτοκατάσταση είναι πάρεργο (βίντεο)

Life

Αποκαλυπτική η Δάφνη Λαμπρόγιαννη, είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μεταξύ άλλων και γιατί δεν τον συμπαθούσε.

Την Δάφνη Λαμπρόγιαννη φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο "The 2night Show" την Τρίτη. Η ηθοποιός μοιράστηκε το πως αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής και το τι αναζητούσε μέσα από το επάγγελμά της.

«Στο σχολείο δεν ήμουν ούτε καλή ούτε κακή. Δεν με ενδιέφερε πάρα πολύ και δεν ήθελα να είμαι καμία φοβερή μαθήτρια. Δεν πήγα πανεπιστήμιο. Επειδή ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτήν τη δουλειά από πάντα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ενώ από πάντα ήθελα να κάνω αυτή την δουλειά, ήξερα ότι δεν ήθελα να είναι απλά λάμψη» ανέφερε η Δάφνη Λαμπρόγιαννη.

«Ότι κάτι άλλο υπάρχει εκεί πιο βαθύ κι ουσιαστικό. Δηλαδή το εξωτερικό, ας πούμε αυτό που είχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν μου έλεγε τίποτα από μωρό που το θυμάμαι» συμπλήρωσε η Δάφνη Λαμπρόγιαννη.

Αφοπλιστικά ειλικρινής, η Δάφνη Λαμπρόγιαννη μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όσα "πλήττουν" τους ηθοποιούς και τον λόγο για τον οποίο δεν τον συμπαθούσε.

Παραδέχτηκε πως δεν έχει δει ποτέ τον εαυτό της σαν σελέμπριτι: «Έχω απέχθεια για τη σελεμπριτοκατάσταση. Η υποκριτική δεν είναι σελεμπριτοκατάσταση, αυτό είναι πάρεργο. Αν δεν ξέρεις να το κάνεις δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις το άλλο», είπε για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κάνει τη δουλειά της.

Αναφέρθηκε στους γονείς της και τις αξίες που της έδωσαν λέγοντας «Ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης, η μάνα μου κρατούσε όλο το νοικοκυριό, δεν ένιωσα να μου λείπει τίποτα. Οι γονείς μου με έμαθαν την αξία των πραγμάτων, είτε είναι αντικείμενα, είτε είναι ουσιαστικά πράγματα. Σήμερα δεν ξέρουμε την αξία των πραγμάτων».

Παραδέχτηκε πως παλιότερα δεν συμπαθούσε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αφού όπως του είπε: «Έχω την αίσθηση ότι έχεις κάνει μια διαδρομή μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια… αυτό το εξομολογητικό που έχεις, δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα και το ότι μπαίνεις μέσα στα σπίτια, αλλά με το ότι το ψάχνεις και ότι έχεις βασανιστεί λίγο. Γι’ αυτό σε συμπαθώ περισσότερο τώρα. Παλιότερα δε σε συμπαθούσα με αυτά που έκανες. Δε μου άρεσαν πολύ αυτά που έκανες».

Εξηγώντας γιατί συνέβαινε αυτό, η Δάφνη Λαμπρόγιαννη είπε ότι την ενοχλούσαν όσα έκανε σε υπερβολικό βαθμό πχ. να πετάει πράγματα από τα μπαλκόνια των τηλεθεατών, στην εκπομπή «Πολύ την Κυριακή».

