Κοινωνία

Πειραιάς: Έκρηξη έξω από ναυτιλιακή εταιρεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού έγινε η έκρηξη,οι ζημιές που προκλήθηκαν και τα άτομα που προσήχθησαν.

-

Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από τα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας στην οδό Κάστορος 55 στον Πειραιά. Στο σημείο προκλήθηκε μικρής έκτασης έκρηξη και φωτιά, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα αγνώστων προκάλεσε φθορές σε υαλοπίνακα, ενώ πέταξε και τρικάκια με συνθήματα στο σημείο. Από την αστυνομία έγιναν έξι προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σποραδικές βροχές την Τετάρτη

Εορτολόγιο - 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποπάι: ο γκρινιάρης ναυτικός έχει... γενέθλια!