Πολιτική

Μητσοτάκης - Νταβός: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και οι στόχοι της τετραετίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κύριο αντικείμενο της φετινής διοργάνωσης, οι συναντήσεις και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο οικονομικό φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει το απόγευμα στο Νταβός της Ελβετίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να τονίσει κατά τις επαφές του στο φόρουμ, ότι η Ελλάδα σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, αβεβαιότητα, πολύ-κρίσεις και νέες υπό διαμόρφωση γεωπολιτικές πραγματικότητες στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύεται σε δύναμη αξιοπιστίας και πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή.

Κύριο αντικείμενο της φετινής διοργάνωσης είναι, άλλωστε, η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, στην αρχή ενός έτους κατά το οποίο είναι προγραμματισμένες πολλές κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, περιλαμβανομένων των ευρωεκλογών του Ιουνίου, με αποκορύφωμα τις προεδρικές κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες το προσεχές φθινόπωρο.

Tην Πέμπτη και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπως ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Με τον αέρα της ανακτηθείσας πλέον επενδυτικής βαθμίδας και ρυθμών ανάπτυξης που ξεπερνούν σαφώς τον μέσο όρο της ΕΕ, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τους στόχους της νέας τετραετίας της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και θα συμμετάσχει σε δημόσιες συζητήσεις για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο, για τους στόχους του ενεργειακού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας.

Μεταξύ άλλων, την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετέχει σε πάνελ για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, στο οποίο θα λάβει μέρος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφκοβιτς. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του γνωστού περιοδικού για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας Foreign Policy, κ. Ravi Agrawal.

Κατά την παρουσία του στο Νταβός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζεται να παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, (CNN και Bloomberg).

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Έκρηξη έξω από ναυτιλιακή εταιρεία (βίντεο)

“The 2Night Show” - Λαμπρόγιαννη: Η Βουγιουκλάκη “δεν μου έλεγε τίποτα” - Η σελεμπριτοκατάσταση είναι πάρεργο (βίντεο)

Μεξικό: Κατηγορούμενη προσήχθη στο Τμήμα... με το νυφικό της (εικόνες)