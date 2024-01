Ισραήλ: Σφοδροί βομβαρδισμοί στη νότια Λωρίδα της Γάζας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα χαρακτηρίζεται «καταστροφική» και βρίσκεται αντιμέτωπη με «κίνδυνο λιμού» και κρίση δημόσιας υγείας.

-

Το Ισραήλ πολλαπλασίασε την Τρίτη και συνεχίζει σήμερα τους εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αναμένονται φάρμακα για τους ομήρους στα χέρια της Χαμάς και ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό πληθυσμό, στο πλαίσιο συμφωνίας που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ και της Γαλλίας.

Μετά τα μεσάνυχτα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισραηλινά πλήγματα κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, της μεγαλύτερης πόλης της νότιας Λωρίδας της Γάζας, τομέα στον οποίο σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό κρύβονται ηγέτες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν πανικό και φυγή εκτοπισμένων εξαιτίας των μαχών, που είχαν βρει καταφύγιο τις τελευταίες εβδομάδες στην πελώρια αυλή της δομής υγείας. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για «μεγάλο αριθμό» θυμάτων, τουλάχιστον 81 νεκρούς, στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στη Χαν Γιούνις και άλλες περιοχές του θυλάκου.

Βυθισμένη σε ανθρωπιστική κατάσταση που χαρακτηρίζεται «καταστροφική», η Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με «κίνδυνο λιμού» και κρίση δημόσιας υγείας, εν μέσω χειμώνα και κύματος ψύχους, δεν σταματά να προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

«Η κορούλα μου δεν μπορεί να κοιμηθεί, μου λέει συνέχεια πως κρυώνει, βλέπετε πως κοιμόμαστε κάτω, δεν έχω τίποτα να σκεπαστούμε, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο κρύο κάνει εδώ. Θα πεθάνουμε από το κρύο έξω, τι λέτε να κοιμηθούμε εδώ;», έλεγε —μονολογούσε σχεδόν—, η Χανίν Αντουάν, εκτοπισμένη στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Την ίδια στιγμή η Λωρίδα της Γάζας υφίσταται την «πιο μακρά» διακοπή των τηλεπικοινωνιών που έχει καταγραφεί «από το ξέσπασμα του πολέμου» με «την πλειονότητα των κατοίκων να μην είναι σε θέση να έλθει σε επαφή με τον έξω κόσμο από τη 12η Ιανουαρίου», κατέγραψε η NetBlocks, υπηρεσία παρακολούθησης της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Αν και οι προσπάθειες να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός», ή έστω δεύτερη ανθρωπιστική ανακωχή, όπως αυτή στα τέλη του Νοεμβρίου, αποτυγχάνουν, μεσολάβηση της Γαλλίας και του Κατάρ αναμένεται να επιτρέψει την παράδοση τις επόμενες ώρες ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενης για τους παλαιστίνιους αμάχους και φαρμάκων για ομήρους.

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν έγινε η άνευ προηγουμένου επίθεση μελών του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους περίπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημες ανακοινώσεις.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24.285 ανθρώπους —το 1% του πληθυσμού—, κυρίως γυναίκες και παιδιά, λογαριάζει το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Gaza city |



Due to the widespread famine spreading in the city, a group of residents attempted to fish from the sea of Gaza.



Israeli naval forces bombed the group killing two men and injuring several others. The incident occured near 17 junction next to the Gaza harbor pic.twitter.com/m8QpyYj0iB