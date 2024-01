Αθλητικά

ΑΕΚ - Τσούμπερ: Διάρρηξη στο σπίτι του ποδοσφαιριστή

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ ήταν η αξία των κλοπιμαίων, σύμφωνα με την καταγγελία του παίκτη της Ένωσης.

Θύμα διαρρηκτών έπεσε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ.

Ο παίκτης της Ένωσης, γύρω στις 19:30 της Δευτέρας επέστρεψε στο σπίτι του στην οδό Γαληνού, στην Γλυφάδα και το βρήκε αναστατωμένο.

Άγνωστοι είχαν διαρρήξει την πόρτα του ισόγειου σπιτιού του 33χρονου ποδοσφαιριστή και του άρπαξαν, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία, 4 ρολόγια αξίας 250.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας πήραν κατάθεση από τον Ελβετό μεσοεπιθετικό, και έψαξαν για αποτυπώματα από το σημείο απ’ όπου "τρύπωσαν" οι "ποντικοί", ενώ στο πλαίσιο της έρευνας για την διαλεύκανση της υπόθεσης αναζήτησαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας γειτονικών σπιτιών.

