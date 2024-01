Πολιτική

Γεραπετρίτης - Σίσι: εγκάρδιο κλίμα και διμερείς σχέσεις στην ατζέντα της συνάντησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης που πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Σίσι.

-

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αίγυπτο, όπου θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι η οποία ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη στο προεδρικό μέγαρο το κλίμα ήταν εγκάρδιο, με συνομιλίες και σύγκλιση απόψεων για διμερή και περιφερειακά θέματα με έμφαση στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στην συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Πρόεδρο Σίσι ήταν επίσης παρών και ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρυ και συζητήθηκε ο οδικός χάρτης για την περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

Η συζήτηση διήρκεσε 45 λεπτά, πέραν του προβλεπόμενου χρόνου.

Θα ακολουθήσουν η συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών, γεύμα εργασίας και κοινή συνέντευξη τύπου.

Μετά την ολοκλήρωση των διμερών επαφών, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Αμπούλ Γκέιτ.

?? Cairo

FM G. Gerapetritis received by #Egypt President Abdel Fattah El-Sisi @AlsisiOfficial



?? Κάιρο

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτη με Πρόεδρο Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi pic.twitter.com/mJOiBxwa7X — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 17, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδοκτονία στην Ημαθία - Μητέρα βρέφους: Τράβηξα σε βίντεο πώς σκότωσα τον “βρικόλακα”

Κακοκαιρία - Ηλεία: Έρευνες για τον σύντροφο της νεκρής γυναίκας (εικόνες)

Βελόπουλος: Το Μαξίμου ετοιμάζει “δεξιό κόμμα” για να μας “χτυπήσει” (βίντεο)