UEFA: Στην Βουλή δεκάδες “ύποπτα” παιχνίδια στην Ελλάδα

Φακέλους, που αφορούν ύποπτα παιχνίδια στάλθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ποιες ομάδες έχουν μπει στο "μικροσκόπιο".

Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής έχουν σταλεί από την UEFA δεκάδες φάκελοι που αφορούν ύποπτα ποδοσφαιρικά παιχνίδια τα οποία διερευνώνται από τη δικαιοσύνη, όπως ανακοίνωσε στα μέλη της Επιτροπής ο πρόεδρός της, Χρήστος Κέλλας.

Ανάμεσα στους αγώνες που διερευνώνται, είναι και παιχνίδια της Β΄ ομάδας του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, της Λάρισας και του ΟΦΗ, μεταξύ άλλων.

Τα παιχνίδια, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής:

Απόλλων Σμύρνης – Επισκοπή (23/4/23)

Ολυμπιακός (Β ομάδα) – Επισκοπή (12/4/23)

Παναχαϊκή – Ηλιούπολη (18/4/23)

Κηφισιά – Προοδευτική (19/4/23)

Ηρακλής – Μακεδονικός (19/4/23)

Λάρισα – Αλμωπός Αριδαίας (23/4/23)

ΠΑΟ ΡΟΥΦ – Ολυμπιακός (Β ομάδα) (21/4/23)

Απόλλων Σμύρνης – Ιεράπετρα (13/03/2023)

ΟΦΗ Ιεράπετρας – Ηλιούπολη (1/04/2023)

ΟΦΗ Ιεράπετρας – Κηφισιά (24/4/23)

Καλλιθέα – Παναχαϊκή (3/5/23)

Ολυμπιακός (Β ομάδα) – ΟΦΗ Ιεράπετρας (6/5/23)

Πανσερραϊκός – Απόλλων Πόντου (6/5/23)

ΟΦΗ Ιεράπετρας – Παναχαϊκή (15/5/23)

Ηλιούπολη – Αιγάλεω (19/5/23)

ΑΕΚ (Β ομάδα) – Παναχαϊκή (28/5/23)

Καλαμάτα – ΟΦΗ Ιεράπετρας (2/6/23)

Λάρισα – Διαγόρας (17/6/23)

Ηλιούπολη – ΟΦΗ Ιεράπετρας (18/6/23)

Καμπανιακός – Λεβαδειακός (23/10/23)

Κισσαμιακός – ΟΦΗ (9/19/23)

Καλαμάτα – Τηλικράτης (11/11/23)

Καλαμάτα – ΟΦΗ Ιεράπετρας (2/6/23)

Χανιά – ΟΦΗ (9/10/23)

Δείτε ενδεικτικά μια από τις αναφορές που εστάλησαν σήμερα στην Βουλή:

