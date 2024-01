Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Καθάρισε την “υπόθεση ”πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ (εικόνες)

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να καθαρίζει από τωρά την πρόκριση αφού επικράτησε με 4-0 του Πανσερραϊκού.

Ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεψε στον Πανσερραϊκό να αμφισβητήσει ούτε λεπτό την ανωτερότητά του, νίκησε εύκολα με 4-0 στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου και ουσιαστικά έκλεισε θέση από τώρα για τα ημιτελικά, περιμένοντας να μάθει τους αντιπάλους του. Οι Νάσμπεργκ (8’), Σάστρε (22’), Μάρκος Αντόνιο (69’) κι Αντρίγια Ζίβκοβιτς (78’) τα γκολ του ΠΑΟΚ, που έχασε και πέναλτι με τον Μπράντον Τόμας στο 60’.

Τα «λιοντάρια» έχασαν μία μοναδική ευκαιρία με τον Μούργο στο 6ο λεπτό για να προηγηθούν, όταν από λάθος πάσα του Ζίβκο Ζίβκοβιτς ο επιθετικός του Πανσερραϊκού βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως γλίστρησε την τελευταία στιγμή πριν εκτελέσει.

Στο 8’ ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα με τον Νάσμπεργκ. Σε κόρνερ από τα αριστερά ο Μπράντον Τόμας πήρε την κεφαλιά, ο Κάτσικας απέκρουσε, αλλά ο Νάσμπεργκ από κοντά με νέα κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον δικέφαλο του Βορρά.

Στο 22’ από λάθος μεταβίβαση των παικτών του Πανσερραϊκού, ο Μπράντον Τόμας έδωσε στον Αντρίγια Ζϊβκοβιτς, που περίμενε την κίνηση του Σάστρε κι όταν αυτός πάτησε περιοχή, του έδωσε τη μπάλα κι ο Ισπανός έκανε το 2-0 με ωραίο διαγώνιο σουτ.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να μειώσει, όμως στο 28’ το γυριστό του Γούλερι κόπηκε από τον Νάσμπεργκ, ενώ στο 39’ ο Ζίβκοβιτς έβγαλε με υπερένταση το πλασέ του Μασκανάκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα «λιοντάρια» είχαν την πρώτη καλή στιγμή, όταν στο 51’ ο Ουάρντα σούταρε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Ζίβκοβιτς, ενώ στο 59’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι με τον Μπράντον Τόμας, με το VAR να επιβεβαιώνει την παράβαση. Ο Μπράντον Τόμας ανέλαβε την εκτέλεση στο 60’, όμως ο Κάτσικας απέκρουσε στην αριστερή γωνία του και κράτησε το σκορ στο 2-0.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (60’) ο Γούλερι βρέθηκε απέναντι στον Ζίβκοβιτς κι εκτέλεσε όμως ο Σέρβος γκολκίπερ έσωσε την εστία του, ενώ στο 69’ ο ΠΑΟΚ έφτασε και σε τρίτο γκολ. Ο Μάρκος Αντόνιο χαφ πήρε υπέροχα την μπάλα από πάσα του Κωνσταντέλια και σούταρε έξω από την περιοχή στέλνοντας τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Κατσίκα για το 3-0.

Ο δικέφαλος του Βορρά συνέχισε να είναι άκρως επιθετικός και στο 78’ έφτασε σε τέταρτο γκολ. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε την μπάλα στο όριο της περιοχής από τον Κωνσταντέλια και με καταπληκτικό πλασέ την έστειλε στη δεξιά γωνία του Κατσίκα για το 4-0.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Κατσίκας, Θυμιάνης, Διαμαντής (61’ Μπέργκστρεμ), Πηλέας, Ντανκερλούι, Μορέιρα (61’ Στάικος), Οικονόμου, Μούργος (73’ Τομάς), Σοφιανός (46’ Ουάρντα), Μασκανάκης, Γούλερι (61’ Μπετανκόρ).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε (79’ Κετζιόρα), Νάσμπεργκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ (79’ Μεϊτέ), Τσιγγάρας (70’ Τάισον), Αντρ. Ζίβκοβιτς (79’ Μουργκ), Αντόνιο, Κωνσταντέλιας, Μπράντον Τόμας (70’ Τζίμας).

