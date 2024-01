Πολιτική

Πέθανε ο Άρις Μπουλούκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φυλακίστηκε, εξορίστηκε και βασανίστηκε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της Δικτατορίας. Ο ρόλος του στην υπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ»

-

Σε ηλικία 92 ετών, έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Μεσσηνίας Άρις Μπουλούκος.

Ο Αριστόδημος (Αρις) Μπουλούκος γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 29 Σεπτεμβρίου 1932, γιός του ΄Ηρωα Αντισυνταγματάρχη Γεωργίου Μπουλούκου, που έπεσε ηρωικά στα Στενά της Κλεισούρας στον Ελληνοιταλικό Πόλεμο.

Ήταν στρατιωτικός και πολιτικός, επίτιμος αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς. Μεταπολιτευτικά, διατέλεσε βουλευτής Μεσσηνίας αρχικά με το ΠΑΣΟΚ (1977-1981) και έπειτα τον Ιούνιο 1989 με την Νέα Δημοκρατία, ενώ νωρίτερα το 1985 είχε εκλεγεί βουλευτής Β’ Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ) από το 1990 μέχρι το 1992, επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ο εκλιπών πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά της Δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Φυλακίστηκε, εξορίστηκε, βασανίστηκε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της Δικτατορίας. Κατηγορήθηκε ως ο εμπνευστής και στρατιωτικός ηγέτης της οργάνωσης “ΑΣΠΙΔΑ, την οποία κατά το κατηγορητήριο είχαν δημιουργήσει αξιωματικοί του Στρατού με πολιτικό καθοδηγητή τον Ανδρέα Παπανδρέου, με στόχο την ριζική αλλαγή της στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Η κηδεία του θα τελεστεί στον τόπο καταγωγής του την Καλαμάτα.

Συλλυπητήρια από την Νέα Δημοκρατία

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή του κόμματος, επίτιμο Αντιστράτηγο ε.α. Αριστόδημο (Άρι) Γεωργίου Μπουλούκο.

Γεννήθηκε το 1932 στην Καλαμάτα και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Αποτάχθηκε για τη συμμετοχή του στην υπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ» και πρωτοστάτησε στους αγώνες κατά της δικτατορίας, για τους οποίους φυλακίστηκε, εξορίστηκε και βασανίστηκε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ.

Από το 1977 έως το 1990 υπηρέτησε ως βουλευτής, με συνέπεια και ήθος την ιδιαίτερη Πατρίδα του τη Μεσσηνία, καθώς και τη B’ Περιφέρεια Αθηνών στις οποίες εκλεγόταν και αγωνίστηκε σταθερά για τα συμφέροντα της χώρας μας.

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων και Πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων, Συγγενών και Φίλων Άταφων Νεκρών του Έπους 1940-41.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurostat: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα ο δεύτερος υψηλότερος στην ΕΕ

Ιαπωνία: επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό

Ιταλία: Με ανάλυση DNA ο εντοπισμός όσων αφήνουν περιττώματα σκύλων στο δρόμο