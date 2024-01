Κοινωνία

Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Στην Αστυνομία για νέα κατάθεση ο κρεοπώλης

Καλείται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση και να απαντήσει σε ερωτήσεις, αναφορικά με καινούργια στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του Μπάμπη στο Μεσολόγγι, καθώς πριν από λίγο κλήθηκε εκ νέου ο κρεοπώλης, ώστε να δώσει νέα κατάθεση, αναφορικά με καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει, ενώ εκλήθη και η δικηγόρος του.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν για τυχόν αντιφάσεις που μπορεί να έχουν προκύψει σε όσα έχει πει ο κρεοπώλης, ενώ θα εξεταστούν και οι συνομιλίες του με άλλους κρατούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές ερευνούν και την κηλίδα αίματος, η οποία βρέθηκε σε μία βάρκα.

Νωρίτερα, υπήρξαν κι άλλες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου και αφορούσαν στο δεύτερο πρόσωπο το οποίο έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών και φέρεται να επικοινώνησε τη νύχτα που εξαφανίστηκε ο νεαρός με τον 50χρονο κρεοπώλη που θεωρείται ύποπτος.

