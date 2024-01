Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Μωρό γεννήθηκε σε ασθενοφόρο (εικόνες)

Καθ’οδόν προς το νοσοκομείο γέννηση μία γυναίκα, μέσα στο ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Μέσα στο ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» γέννησε μία γυναίκα, με τη βοήθεια των διασωστών του Οργανισμού.

Η εγκυμονούσα από το Ηράκλειο της Κρήτης, είχε καλέσει το ΕΚΑΒ, το οποίο ενημέρωσε το «Χαμόγελο» να παραλάβει τη γυναίκα που είχε έντονους πόνους.

Στο δρόμο προς το νοσοκομείο έσπασαν τα νερά της και γέννησε, με τη βοήθεια των διασωστών του «Χαμόγελου».

Το κοριτσάκι ήρθε στη ζωή με την άριστη συνεργασία της γυναίκας, που εμπιστεύτηκε το πλήρωμα το ασθενοφόρου, το οποίο μετά έλαβε τα συγχαρητήρια των γιατρών.

Η μητέρα και το κοριτσάκι της χαίρουν άκρας υγείας.

Η ανάρτηση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σήμερα στις 17:42 δεχτήκαμε κλήση από το ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο Κρήτης να παραλάβουμε μητέρα έγκυο 39 εβδομάδων η οποία κάλεσε ζητώντας βοήθεια ασθενοφόρου καθώς έντονους πόνους.



Παραλάβαμε την μανούλα όπου κατά την μεταφορά προς το νοσοκομείο έσπασαν τα νερά και δεν άργησε με την… pic.twitter.com/VXBgeMLUXb — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 17, 2024

