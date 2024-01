Αθλητικά

Άρης – Μπουντούτσνοστ: Επική ανατροπή και φουλ για πρόκριση

Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η νίκη των γηπεδούχων που κυνηγούσαν στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Έβλεπε την... πλάτη της αντιπάλου του στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με αντεπίθεση διαρκείας, ωστόσο, στην τελευταία περίοδο και το σωτήριο χέρι του Ρομπέρτο Γκάλινατ, ελάχιστα πριν ολοκληρωθεί το ματς, ο Άρης επικράτησε απόψε στο Αλεξάνδρειο, για τη 15η αγωνιστική του Eurocup, επί της Μπουντούτσνοστ με 76-75. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 7η ευρωπαϊκή νίκη του, με την οποία βάζει γερές βάσεις για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κυριάρχησαν στη ρακέτα (35 με 29 τα ριμπάουντ υπέρ τους και δεν ‘πλήρωσαν’ τα 16 λάθη που έκαναν, ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ). Πέρα από την τελευταία φάση για τον Αρη, ο Ρομπέρτο Γκάλινατ, βοήθησε σημαντικά, έχοντας στο παιχνίδι 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για την Μπουντούτσνοστ ήταν ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 34-39, 54-63, 76-75

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης, Σταρκ 2, Σανόγκο 6 (1), Τολιόπουλος 20 (4), Κατσίβελης 3, Μπούμπεργκς 4 (1), Μποχωρίδης 9 (1), Ντε Σόουζα 9, Χάρελ 6 (2), Μπάνκστον 3, Γκάλινατ 14 (1).

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Αντρέι Ζάκελι): Μιχαϊλοβιτς 4, Μαγκί 6 (1), Μακουντού 4, Φέρελ 13 (3), Γκρμπόβιτς, Τζόουνς 9, Τανάσκοβιτς 10, Ράιτ 14 (1), Πολ 4 (1), Καμένιας 11.

