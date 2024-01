Κοινωνία

Λαύριο: Εμπρησμός σε ΕΠΑΛ υπό κατάληψη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαροί βανδάλισαν το σχολείο, βάζοντας φωτιά, με τις Αρχές να σπεύδουν για να προλάβουν τα χειρότερα.

-

Φωτιά στο ΕΠΑΛ Λαυρίου έβαλαν «γνωστοί άγνωστοι», με αφορμή κατάληψη στο σχολείο.

Οι μαθητές που έκαναν κατάληψη στο ΕΠΑΛ, ζητώντας αλλαγές στο θέμα των απουσιών τους, είχαν τοποθετήσει θρανία έξω από την πρόσοψη του κτηρίου.

Τη νύχτα κάποιο εξωσχολικοί πήγαν εκεί κι έβαλαν φωτιά στα θρανία. Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, προλαβαίνοντας τα χειρότερα.

Στο ίδιο σχολείο πριν από λίγες ημέρες, εξωσχολικοί, που είναι γνωστοί στο σχολείο, πέταγαν πέτρες την ώρα του μαθήματος, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια.

Σύμφωνα με τον Βάιο Σύρο, ο οποίος μετέδωσε την είδηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μόνο τον περασμένο χρόνο, ο Δήμος Λαυρίου ξόδεψε 5.500 ευρώ για τζάμια στο ΕΠΑΛ.

Ειδήσεις σήμερα:

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για δύο δολοφονίες

Εξαφάνιση – Μεσολόγγι: Τα πρόσωπα “κλειδιά” και οι καταθέσεις του κρεοπώλη

Χόλιγουντ: Οι κυρίαρχες οικογένειες στην 7η Τέχνη