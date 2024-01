Life

“Το Πρωινό” - Φόνσου: Διάσημη πρωταγωνίστρια “φεύγει” από την ζωή και… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το “Σπίτι του Ηθοποιού” συντηρεί την δημοφιλή καλλιτέχνιδα, που είναι φίλη της, παρότι έχουν πολλά χρόνια διαφορά ηλικίας, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1, η Άννα Φόνσου.

-

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη η Άννα Φόνσου, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Λαμπάτου και της αποκάλυψης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει, ζώντας με επιδόματα ύψους 220 ευρώ σε ένα υπόγειο 15 τετραγωνικών μέτρων.

Η Πρόεδρος του «Σπιτιού του Ηθοποιού» είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν ζήτησε ποτέ την βοήθεια μας, αν και καθόμαστε πολύ κοντά. Υπάρχουν και πολλοί ηθοποιοί που δεν ξέρουν τι γίνεται στο «Σπίτι του Ηθοποιού». Είναι ένα ίδρυμα πιστοποιημένο και έχουμε στείλει το ΦΕΚ σε όλους τους Έλληνες ηθοποιούς για το τι μπορεί να προσφέρει».

Αφού ανέφερε μια σειρά από άλλες δράσεις στήριξης ηθοποιός, είπε «Έχω στείλει επιστολές σε 30 παραγωγούς να έρθουν να δουν τους ηθοποιούς που φιλοξενούνται στο «Σπίτι του Ηθοποιού» και να τους πάρουν σε κάποια δουλειά, αλλά δεν έχει απαντήσει κανείς τους».

«Κάθε μεσημέρι τρέχει το αυτοκίνητο μου με παιδιά από το «Σπίτι του Ηθοποιού» να πηγαίνουμε σε ηθοποιούς που δεν μπορούν να σηκωθούν, δεν έχουν να φάνε, να τους καθαρίσουμε, να τους βγάλουμε μια βόλτα», επεσήμανε η Άννα Φόνσου.

Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η αποκάλυψη της Άννας Φόνσου στην εκπομπή “Το Πρωινό” ότι «αυτήν την στιγμή το «Σπίτι του Ηθοποιού» συντηρεί μια ηθοποιό πάρα πολύ διάσημη, η οποία σε λίγο καιρό θα μας αφήσει από αυτην την ζωή και εγώ κάθε ημέρα, χωρίς να κάνω την ηρωίδα γιατί ήταν και αγαπημένη μου φίλη, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να προσπαθούμε να της κάνουμε την ζωή της, είναι και πολύ νέα, τους τελευταίους μήνες καλύτερη».

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαφάνιση – Μεσολόγγι: Ένταλμα σύλληψης για τον κρεοπώλη

“Το Πρωινό” - Γιώργος Λαμπάτος: η βοήθεια του κόσμου, οι ηθοποιοί και η “Τέχνη που δεν… τρώγεται” (βίντεο)

Διαρροή αερίου σε φούρνο: Στην ΜΕΘ ο ιδιοκτήτης - “Ένα λεπτό μετά, δεν θα ζούσε” (βίντεο)