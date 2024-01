Υγεία - Περιβάλλον

Ζελεδάκια κάνναβης: KΥΑ απαγορεύει την πώληση τους

Τι αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το "τέλος" στην διάθεση τέτοιων προϊόντων, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή σε έφηβους και άτομα νεαρής ηλικίας.

Απαγορεύεται "δια νόμου" πλέον να πωλούνται από οποιοδήποτε κατάστημα τα ζελεδάκια κάνναβης, που είχαν γίνει ανάρπαστα μεταξύ εφήβων και νεαρών, που τα προμηθεύονταν κατά κόρον από ψιλικατζίδικα και περίπτερα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», προβλέπει την απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας για τα ζελεδάκια κάνναβης.

«Δεν θα πωλούνται πλέον τα ζελεδάκια κάνναβης, καθώς είναι επικίνδυνα. Η έγκριση της κυκλοφορίας τους δεν είχε «περάσει» από το Υπ. Υγείας, αλλά από το Υπουργείο Εμπορίου (Υπ. Ανάπτυξης) και δεν είχε γνωστοποιηθεί η ουσία που περιέχουν. Με μια από τις πρώτες αποφάσεις μου ως Υπ. Υγείας εντάχθηκε η ουσία που περιέχουν στις ναρκωτικές ουσίες και έτσι απαγορεύθηκε η πώληση τους από τα περίπτερα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας:

«Δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» η Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για την υπαγωγή της δραστικής ουσίας της εξαϋδροκανναβινόλης (HHC) και των παραγώγων αυτής στο Πίνακα Β΄ των ναρκωτικών, μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

Η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, σύμφωνα με την οποία η ουσία αυτή συγκαταλέγεται στους Πίνακες Ναρκωτικών και τελεί υπό κρατικό έλεγχο.

Χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, το Βέλγιο, η Σουηδία είναι μερικές από τις οποίες έχουν πράξει αναλόγως, καθώς μετά από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η ουσία αυτή έχει επικινδυνότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Υπογραμμίζεται ότι τα περιστατικά δηλητηριάσεων, λιποθυμιών και ζάλης νέων και ανηλίκων, που σημειώθηκαν, συνέβαλαν στη λήψη της απόφασης αυτής.

Ως εκ τούτου η απόφαση αυτή συνεπάγεται:

Απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων στο εμπόριο, στα οποία είναι ανιχνεύσιμη η ανωτέρω ουσία, δηλαδή σε περίπτερα, καταστήματα λιανικής κ.λπ..

Υποχρεωτική για τους εμπόρους απόσυρση προϊόντων, στα οποία ανιχνεύεται η ουσία αυτή και κυκλοφορούν στην αγορά.

Επέλευση ποινικών κυρώσεων σε όσους δεν συμμορφώνονται με την απόφαση και δεν προβούν σε απόσυρση των προϊόντων αυτών.

Τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια θα ξεκινήσουν ελέγχους με σκοπό την εξακρίβωση τήρησης του νέου πλαισίου και της ύπαρξης τυχόν παραβάσεων».

